Die Magie von Weihnachtsmärkten

Idyllischer Waldgasthof Buchenhain

(firmenpresse) - Ab November bestimmen wieder verschiedenste Weihnachtsmärkte das Leben in Städten und Dörfern. Von wegen „ruhige Zeit“- wird sich da wohl der ein oder anderen denken. Denn man trifft sich auf den Märkten zum Ratschen, Trinken und Essen.



Manchmal werden auch extra Ausflüge in andere Städte oder Dörfer unternommen, weil dort ein Weihnachtsmarkt besonders schön ist oder sehr individuell. Manche stehen dabei unter einem bestimmten Thema oder punkten durch den außergewöhnlichen Standort, wie beispielsweise hoch oben auf einem Berg. Diese sogenannten „besonderen Weihnachtsmärkte“ haben auf viele Menschen eine magische Wirkung.



Besondere Weihnachtsmärkte - historisch:



Möchte man sich um einige Jahrhunderte zurückversetzen lassen, kann man dies prima auf dem Mittelaltermarkt in München tun. Dort, auf dem Wittelsbacherplatz, stößt man nicht auf Nikoläuse und Engel, sondern auf Gaukler, tapfere Ritter und hübsche Edelfrauen.



Angefangen vom Essen bis hin zu den Verkaufsständen, in welchen Waren feilgeboten werden – ist hier auf dem Mittelaltermarkt alles auf längst vergessene Zeiten getrimmt. Spanferkel vom Spieß, Honig Met und Heißgetränke mit dem Namen „Drachenglut“ wechseln sich ab mit uralter Schmiedekunst und Handwerk.



Zwischen den Besuchern tummeln sich zudem Geschichtenerzähler und Falkner mit echten Greifvögeln. Wer gar nicht genug bekommen kann von Historischem, findet auch auf dem Wasmeiers Weihnachtsmarkt in Schliersee seine Freude.



Der höchst gelegene Weihnachtsmarkt Deutschlands:



Auf der Zugspitze in knapp 3.000 Metern Höhe findet man den höchst gelegenen Weihnachtsmarkt Deutschlands. Klein aber fein und vor allem etwas ganz Besonderes. Das Wort Hüttenzauber bekommt so weit oben am Berg eine ganz eigene Bedeutung und die Leckereien und Heißgetränke haben so nah am Himmel Ihren ganz eigenen Geschmack.



Das Winter-Tollwood in München:



Wer eine Abwechslung zu den klassischen Christkindlesmärkten sucht, ist auf dem Winter-Tollwood in München genau an der richtigen Adresse. Hier findet man Kurioses, Einzigartiges und die Vielfalt unterschiedlichster Kulturen samt deren Bräuchen wieder. Indisches Curry und afrikanische Gerichte gibt es am Stand neben dem Glühwein und der Bratwurstsemmel. Was ist noch so besonderes daran? Alle Speisen, die Sie auf dem Tollwood bekommen, sind zu 100% Bio-zertifiziert.





Wildromantische Weihnachtsmärkte:



In Dießen am Ammersee gibt es einen Weihnachtsmarkt, welcher komplett ohne künstliche Beleuchtung auskommt. Hier gibt es Kerzen in Hülle und Fülle nebst großen Feuerschalen. Das zaubert ein ganz eigenes Licht und ist wirklich sehr romantisch.



Auch der Weihnachtsmarkt im Waldgasthof Buchenhain in Baierbrunn - südlich von München - ist urgemütlich und begeistert mit romantischem weihnachtlichem Flair. Eingebettet zwischen dem Forstenrieder Park und der Isar gilt auch hier das Motto - klein aber fein.

Im Folgenden erhalten Sie dort äußerst leckere Schmankerl, würzigen Glühwein und auch der Nikolaus schaut, für die Kinder, auf einen Sprung vorbei. Macht das Wetter mit, kann man sich zudem auf der hauseigenen Eistockbahn vergnügen.







Der Waldgasthof Buchenhain ist ein Hotel mit Restaurant und Biergarten in München Baierbrunn. In ruhigster Lage am Isarhochufer und mit direkter S-Bahnanbindung ist dieses 3-Sterne-Hotel die perfekte Unterkunft in München für einen abwechslungsreichen und zugleich erholsamen Kurzurlaub in Bayern für Alleinreisende, Paare und für Familien.



Das Hotel in München Süd verfügt über 41, zum Teil im Landhausstil renovierte, Zimmer und ein Apartment. Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Telefon, Farb-TV und kostenlosem W-Lan ausgestattet. Einige Zimmer haben eine Badewanne oder einen Balkon.



In sehr gemütlichen Gasträumen des Restaurants in München Süd werden die Gäste mit einem großen Frühstücksangebot und ab 11:30 Uhr durchgehend mit einer sehr guten Küche verwöhnt. Bayrische Traditionsgerichte findet man hier auf der Speisekarte ebenso wie außergewöhnliche kulinarische Highlights. Mit zahlreichen Auszeichnungen ist die Küche ein absoluter Tipp.





Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.