Stuttgarter Nachrichten: zu Oettinger

(ots) - So ist er nun mal, unser Oetti, sagen die, die

Günther Oettinger besser kennen als all jene, die ihm nun

twittergeil bösartig billige Etiketten aufkleben wollen. Ja, man muss

das nicht originell, erst recht nicht besonders witzig finden, was

Oettinger, immerhin als einer der wichtigsten Repräsentanten der EU

als Redner eingeladen, da über den internationalen Wettbewerb und

das chinesische Auftreten auf dem Weltmarktparkett vom Stapel

gelassen hat. Aber seine Versicherung, er habe seine Sottisen nicht

respektlos gemeint, schlimmstenfalls ungehörig salopp formuliert,

darf man ihm abnehmen.







Datum: 30.10.2016 - 19:05

