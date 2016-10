Ein Hotel Seiser Alm macht den Aufenthalt perfekt

Das Sporthotel in Südtirol mit dem besonderen Wellnessfaktor

Das Hotel Seiser Alm bietet neben vielen Freizeitangeboten auch tolle Möglichkeiten zum Relaxen. Beide Häuser halten für ihre Gäste viele Wellnessangebote bereit und sorgen so für die nötige Entspannung vom hektischen Alltagsstress. Neben Schwimmbädern, Saunen und einem Fitnessraum bieten die Hotels ein einmaliges Flair. Die Zimmer sind in natürlichen Farben und Materialien gehalten, zudem werden Gäste mit einer besonders guten Kochkunst verwöhnt.



Die Seiser Alm Hotels liegen in einer besonderen Umgebung

Wer einen tollen Alpinurlaub sucht, sollte sich Südtirol nicht entgehen lassen. Die Region gehört zu den beeindruckenden Naturlandschaften der Welt und bietet Urlaubern neben einmaligen Einblicken in die Berglandschaften vielseitige und spannende Freizeitaktivitäten. Inmitten dieser großartigen Erholungslandschaft liegen die Seiser Alm Hotels Plaza und Urthaler. Die beiden Hotels bieten den Gästen nicht nur eine Unterkunft, sondern halten noch einige Besonderheiten bereit, so dass ein Urlaub in Südtirol zu einem großartigen Erlebnis wird.



Das Wellnesshotel Südtirol 5 Sterne hält spannende Aktivitäten bereit

Von den Seiser Alm Hotels aus, lässt sich die Region kinderleicht entdecken. Spannende Wanderwege jeden Schwierigkeitsgrades lassen sich schnell und unkompliziert erreichen. Zudem lassen verschiedene Mountainbike-Routen gerade bei Aktivurlaubern die Herzen höherschlagen. Wer es etwas gemütlicher mag, kann in Südtirol eine Vielzahl kultureller Sehenswürdigkeiten bewundern. Alte Burgen und Schlösser können bequem erreicht werden. Eine Besichtigung lässt sich zudem mit einem aktiven Tag in der wunderbaren Natur verbinden, sodass in Südtirol keine Wünsche offen bleiben. Die Region ist zudem ein wahres Familienparadies. Ein Schwimm- oder Reitausflug begeistert sowohl Groß- und Klein und sorgt so für eine optimale Verbindung von Abenteuer und Entspannung.





Weitere Informationen über die Seiser Alm Hotels können Sie der Homepage http://www.seiseralm.com entnehmen



