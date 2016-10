Rheinische Post: Kommentar /

FBI-Chef verwirrt nur

= Von Frank Herrmann

(ots) - FBI-Direktor James Comey muss sich vorwerfen

lassen, dass er den Grundsatz verletzt hat, strikte Neutralität

walten zu lassen. Mag sein, dass er nur seine eigene Reputation

schützen wollte. Mag sein, dass er sich nach der US-Wahl am 8.

November nicht nachsagen lassen möchte, Fakten unter den Teppich

gekehrt zu haben. Richtig ist, dass es die ganze Affäre nicht gäbe,

hätte Hillary nicht einen fatalen Fehler gemacht. Hätte die

Außenministerin Clinton ihre digitale Dienstpost über den Amtsserver

laufen lassen statt über einen privaten, gäbe es heute keine

Ermittlungen. Nur: Die Art, wie Comey den US-Kongress unterrichtete,

hat einen Beigeschmack. Statt zu informieren, stiftete er nur

Verwirrung. Statt Fragen zu beantworten, warf er eine Unzahl an

Fragen auf. Wer weiß, was in den Mails stand, die Huma Abedin,

Hillarys Mädchen für alles, von ihrer Chefin oder aus deren Umkreis

erhielt. Ging es um Staatsgeheimnisse? Oder um die Bitte, bei

Starbucks mal schnell einen Latte macchiato zu holen? Nun stochert

jeder im Nebel, bis auf die Detektive des FBI, die es ja wissen

müssen.



