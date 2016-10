Rheinische Post: Kommentar /

Nachhutgefechte und Konturen der Union

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Sie saßen im Kanzleramt zusammen, um die

Strategie von CDU und CSU zu den anstehenden Renten-Entscheidungen zu

ordnen. Doch was Angela Merkel und Horst Seehofer durchsickern

ließen, war die Verständigung darauf, dass die Kanzlerin dem

CSU-Parteitag fernbleibt. So sehr die Brüskierung Merkels durch

Seehofer auf offener Bühne des Parteitages im vergangenen Jahr

nachwirken mag, so sehr deutet die Funkstille zum wichtigen

Rententhema an, dass die Spitzen von CDU und CSU längst wieder

zusammengefunden haben, um die wirklichen Herausforderungen zu

klären. Der zeitweise beinhart geführte Streit um eine Obergrenze für

die Flüchtlingsaufnahme ist damit nicht entschieden. Und das

erstmalige Fehlen der Kanzlerin bei ihrer eigenen Schwesterpartei

wird dafür als Symbol auch den CSU-Parteitag begleiten. Doch eher als

Nachhutgefecht. Die künftige Lager-Aufstellung gewinnt dagegen immer

mehr Kontur. Da wird sich die CSU in Sachen Migration rechts von der

CDU positionieren, in Sachen sozialer Versprechungen links von ihr.

Die Union stellt sich breiter auf, um eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün

zu verhindern. Ob das 2017 gelingt, dafür wird die

Bundespräsidentenwahl im Februar den ersten Test liefern.



