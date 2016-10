Sporthotel Vetzan – Ein genussvoller Urlaub im Hotel Vinschgau

Das Sporthotel in Südtirol lädt zum Entspannen ein

Das Sporthotel Vetzan ist eine wahre Oase der Entspannung. So punktet es nicht nur mit seiner traumhaften Lage, sondern mit vielseitigen Wellnessangeboten. Gäste können es sich nach einer Erfrischung im Pool in der hoteleigenen Saunalandschaft gutgehen lassen. Daneben bietet das Hotel verschiedene Massagen und Gesichtsbehandlungen an, damit im Urlaub keine Wünsche offen bleiben. Neben den Wellnessangeboten beinhaltet ein Aufenthalt im Sporthotel Vetzan eine ausgezeichnete Gourmetküche, in der täglich verschiedenste Spezialitäten serviert werden. Die Küche wird durch eine große Auswahl an tollen Weinen aus dem häuslichen Weinkeller ergänzt. Whisky-Liebhaber können zwischen verschiedenen Sorten wählen und so in einen genussvollen Urlaub genießen.



Vom Hotel Schlanders die ausgezeichnete Aussicht genießen

Das 4 Sterne Sporthotel Vetzan gehört zu den traumhaftesten Urlaubsdomizilen in Südtirol. Es liegt inmitten der atemberaubenden Naturlandschaften Südtirols und vereint viele Vorzüge unter einem Dach. Neben der idealen Erreichbarkeit verschiedener Ausflugsziele, den tollen Wellnessangeboten und der unvergleichbaren Aussicht auf die Natur der Südtiroler Alpen ist das Sporthotel Vetzan nicht nur eine gewöhnliche Unterkunft, sondern ein wahres Urlaubsparadies.



Vom Wanderhotel im Vinschgau die Region erkunden

Wer die Region Südtirols erkunden möchte, ist mit dem Sporthotel Vetzan genau richtig bedient. Die wunderbare Lage des Hotels sorgt dafür, dass Gästen vielseitige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in unmittelbarer Nähe geboten werden. Insbesondere Naturliebhaber werden in Südtirol einen traumhaften Urlaub verbringen. Ob wandern oder mountainbiken, hier ist vieles möglich. Verschiedene Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ermöglichen jedem Besucher ein optimales Urlaubserlebnis in einer natürlichen Umgebung. Für Sportler gibt es in der Region selbstverständlich in paar besondere Highlights. Neben verschiedenen Sportarten wie Golf und Tennis können Alpintouren gebucht werden.





Weitere Informationen über das Sporthotel Vetzan können der Website http://www.sporthotel-vetzan.com entnommen werden.



