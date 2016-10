RNZ: Getrennt - Kommentar zu Merkel/CSU

(ots) - Na, laden wir sie ein, tun wir's nicht?

Monatelang hat die CSU diese Frage lustvoll am Köcheln gehalten. Und

nun soll sie völlig irrelevant sein? "Wir wollen unsere Gemeinsamkeit

zeigen", säuselt Generalsekretär Scheuer. Es sei sinnlos, "offene

Sachfragen auf der Bühne zu klären", sagt dagegen Parteivize Aigner.

Den offen zelebrierten Dissens von 2015 müsse man nicht wiederholen.

Bemerkenswerte Sätze für eine Partei, die demokratische Union heißt.

Wo, wenn nicht beim Parteitag, könnten offene Sachfragen

ausdiskutiert werden? Und es wäre an Seehofer, Merkel nicht erneut zu

düpieren. Er könnte sogar die bereits erfolgte Wiederannäherung

feiern. Oder kann die Parteispitze nicht garantieren, dass nicht die

Basis Merkel diesmal abwatschen würde, durch Applausverweigerung oder

Schlimmeres? Die Besuchsfrage einfach zu beerdigen, macht aus anderem

Grund Sinn. Von Merkel ungestört kann sich die CSU auf ihre

Neuausrichtung konzentrieren. Und die heißt: Die rechte Flanke

sichern oder zurückerobern, vor allem mit Blick auf die Landtagswahl

2018. Wenn sich auch hier die AfD etablieren könnte, wäre die

absolute Mehrheit der CSU in Gefahr - und damit ihr

Selbstverständnis. Seehofer überhöht die Wahl deshalb bereits als

existenzentscheidend. Getrennt jagen, gemeinsam siegen - gelingt

dieser Spagat, profitiert auch Merkel.







