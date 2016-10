Mittelbayerische Zeitung: Kommentar von Andreas Allacher zur Lage von Borussia Dortmund

(ots) - Sicherlich war das torlose Derby der Dortmunder

gegen Schalke eine Enttäuschung für die Borussen-Fans im wichtigsten

Spiel des Jahres. Doch angesichts von bereits acht Punkten Rückstand

auf die Tabellenspitze von einer Ergebniskrise oder gar einer

Herbstdepression der Schwarz-Gelben zu sprechen, wäre völlig falsch.

Dortmund hat in diesem Sommer (wieder einmal) einen personellen

Aderlass verkraften müssen. Mit Mats Hummels, Ilkay Gündogan und

Henrikh Mkhitaryan haben tragende Säulen ihres Spiels den Verein

verlassen. Für sie sollen es nun Spieler wie Mario Götze, Sebastian

Rode, Andre Schürrle oder Marc Bartra richten, die in ihren

bisherigen Klubs keineswegs erste Wahl waren. Elf Spieler kamen,

sechs gingen: Logisch, dass sich die Mannschaft erst finden muss -

und logisch, dass Trainer Thomas Tuchel experimentieren und rotieren

muss, um die Idealbesetzung zu finden. Dazu kamen zeitweise bis zu

zehn Verletzte, was in der Bundesliga allenfalls ein FC Bayern

ersetzen kann. Die Dortmunder und ihr Trainer haben somit nichts

falsch gemacht, allenfalls dass sie mit Siegen wie dem 6:0 über

Darmstadt oder dem 5:1 in Wolfsburg zu große Erwartungen geweckt

haben. "Dortmund hat nicht nur für diese Saison, sondern für die

Zukunft eingekauft", hat der erfahrene Trainer Armin Veh die

Situation treffend kommentiert. Die Borussen werden noch kommen - nur

die Ruhe.







