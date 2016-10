Mittelbayerische Zeitung: Kommentar von Stefan Stark zu CETA/EU

(ots) - Von der größtmöglichen Blamage für die Europäer

war die Rede und davon, dass die kleine Wallonie mit ihren 3,6

Millionen Einwohnern bei den Ceta-Verhandlungen die ganze EU mit

ihren 500 Millionen Bürgern erpresst. Das politische Brüssel

handlungsunfähig - am Nasenring herumgeführt von den widerspenstigen

Menschen der kleinen belgischen Region, wie die düpierten EU-Spitzen

ätzten. Das kann man auch genau andersherum sehen: Nämlich, dass die

Wallonen schlicht und ergreifend ihr Mitspracherecht nutzten, um

Nachbesserungen durchzusetzen. Dafür haben sie Beifall verdient. Es

ist ein Sieg für die Demokratie. Die Furcht vor einer Paralleljustiz

durch internationale Schiedsgerichte, Dumpingpreise in der

Landwirtschaft, sinkende Umwelt- und Sozialstandards - das waren die

großen Themen, die die belgischen Rebellen auf die Barrikaden

brachten. Und die im übrigen auch die Freihandelskritiker in

Deutschland umtreiben. Doch hierzulande wurden die Bürgerproteste von

der Bundesregierung weitgehend ignoriert und weggelächelt. Noch ehe

der auf Druck der Wallonen nachgebesserte Ceta-Vertrag unter Dach und

Fach war, forderten die EU-Spitzenleute Jean-Claude Juncker und

Günther Oettinger, dass sich ein Gezerre wie mit den Belgiern nicht

wiederholen darf. Konkret meinen sie damit, nationale Parlamente

künftig einfach nicht mehr zur fragen, wenn Entscheidungen von großer

Tragweite anstehen. Das aber wäre dann nichts anderes als eine

Brüsseler Diktatur.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.10.2016 - 22:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1418500

Anzahl Zeichen: 1871

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung