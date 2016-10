Vanessa Tuna startet Charity-Projekt "Shout out 4 KIDS"

Zusammen mit dem Förderverein "Namedancer" und Live act, startet die Stuttgarter Sängerin Vanessa Tuna ein internationales Charity-Projekt mit dem Namen "Shout out 4 KIDS"

Shout out 4 kids

(firmenpresse) - "Shout out 4 KIDS" ist ein neues, internationales Charity-Projekt, das von der Sängerin Vanessa Tuna zusammen mit dem Verein "NAMEDANCER" ins Leben gerufen wurde. Wie der Name schon sagt, geht es darum, sich für Kinderrechte stark zu machen. "Durch meine kleine Nichte und ihren kleinen Bruder habe ich angefangen, die Welt wieder mehr durch Kinderaugen zu betrachten", so Vanessa. "Wir haben so eine große Verantwortung ihnen gegenüber. Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz, Gesundheit, Bildung und vor allem Frieden. Es ist jetzt an der Zeit, unsere Stimme für die Kinder zu erheben."



Konkret bedeutet das vor allem: Helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Die Einnahmen von Vanessas neuer Single "Christmas Time" kommen zu 100% dem Verein zu Gute. Dann wird das Geld in den Ländern, aus denen gespendet wurde, für gemeinnützige Zwecke ausgeschrieben.



Aber nicht nur das: Auch in den sozialen Netzwerken soll sich der Aufschrei für Kinder verbreiten. Indem die Nutzer dazu aufgerufen werden, selbst in einem Video darüber zu sprechen, welche Misstände sie beobachten und welche Erfahrungen sie gemacht haben, soll den Anliegen der ganz Kleinen wieder mehr Gehör verschafft werden.



Das Projekt startet in den nächsten Wochen. Der Vorverkauf der Single und alle weiteren Informationen werden auf www.shoutout4kids.de bekannt gegeben.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.liveact-international.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Live act International/Namedancer

Leseranfragen:

Wörishofener Str. 54, 70372 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.10.2016 - 22:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1418502

Anzahl Zeichen: 1611

Kontakt-Informationen:

Firma: Live act International/Namedancer

Ansprechpartner: Martin Leitzinger

Stadt: Stuttgart

Telefon: 07115590048



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.