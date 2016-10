Forum-Central.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos und einem Forum!

(firmenpresse) - Ein Internetforum (abgeleitet vom lateinischen forum, Marktplatz), auch Webforum, Diskussionsforum, Computerforum, Online-Forum oder Bulletin Board, ist ein virtueller Platz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen.



Die Kommunikation in Foren ist asynchron, das heißt ein Beitrag wird nicht unmittelbar und sofort, sondern zeitversetzt beantwortet.



Üblicherweise besitzt eine Forums-Website ein bestimmtes Oberthema und ist so unterteilt, dass es für verschiedene Unterthemen je ein eigenes ein Unterforum besitzt.



Besonders beliebt sind im Internet Hilfe-Foren, in denen Benutzer Ratschläge zu einem bestimmten Thema erhalten können.



So wird eine Hilfestellung angeboten, die bei speziellen Problemen und nur wenigen anderen Informationsquellen die einzige Hilfe sein kann.



Hilfreich sind Benutzer-Foren z.B. auch für Hardware- und insbesondere Software-Hersteller, weil diese durch Benutzer- bzw. Anwenderbeiträge schnell und weiträumig über Mängel ihrer Produkte - bei Software über Bugs (Programmierfehler) - informiert werden und reagieren können.



In anderen Foren werden alltägliche Probleme, aber auch aktuelle Themen aus Politik oder Weltgeschehen diskutiert.



Durch weitgehend vorgefertigte und oft auch kiostebfreie Forensoftware wird es Website-Betreibern heutzutage recht leicht gemacht, eigene Foren einzurichten und zu betreiben.



Im Unterschied zu den Anfängen der Entwicklung sind für den laufenden Betrieb oft keine Programmierkenntnisse mehr erforderlich.



Mit der Entwicklung des Internets sind Diskussionsforen zu wichtigen Kommunikationsmitteln geworden, die dem Wissensaustausch oder sehr oft der Unterhaltung dienen.





