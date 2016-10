Open-Source-Software-Guide.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos und einem Forum!

(firmenpresse) - Unter Open Source (aus englisch open source, wörtlich offene Quelle) oder quelloffen (zugehöriges Hauptwort: Quelloffenheit) wird Software verstanden, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen werden kann.



Im engeren Sinne steht Open Source Software (OSS) für Software, die die Definition der Open Source Initiative (OSI) erfüllt, beispielsweise darüber, dass diese Software einer von OSI anerkannten Open-Source-Softwarelizenz unterliegt.



Im weiteren, nicht nur auf Software bezogenen Sinne steht "Open Source" für frei verfügbares Wissen und Information im Allgemeinen und hat dadurch die Gründung neuer "Open"-Bewegungen inspiriert, beispielsweise Open Content, Open Source Hardware und Open Access.



Die Firma Netscape entschied im Jahr 1998 angesichts der wachsenden Dominanz von Microsoft am Browser-Markt, den Quelltext des wirtschaftlich nicht mehr verwertbaren Netscape Navigators freizugeben (aus dieser Freigabe entstand später das Mozilla-Projekt).



Die Software (d. h. der Quelltext) liegt in einer für den Menschen lesbaren und verständlichen (und somit unverschlüsselten) Form vor: In der Regel handelt es sich bei dieser Form um die Quelltexte in einer höheren Programmiersprache.



Vor dem eigentlichen Programm(ab)lauf ist es normalerweise notwendig, diesen Text durch einen Compiler in eine binäre Form zu bringen, damit das Computerprogramm vom Rechner ausgeführt werden kann.



Open-Source bedeutet jedoch nicht, wie häufig angenommen, alles-ist-erlaubt; es sind Bedingungen an die Nutzung geknüpft.



Absolut bedingungslose Nutzung existiert typischerweise nur bei gemeinfreier Software.





Die Software darf verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden: Durch den offengelegten Quelltext ist Verändern ohne weiteren Aufwand für jeden Nutzer möglich. Die Weitergabe der Software soll ohne Lizenzgebühren erfolgen.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Open-Source-Software-Guide.de, OpenSource Software, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Sonntag dem 30. Oktober 2016 veröffentlicht.







