Ficosa Notrufsysteme für den russischen Markt

Start des zweiten Serienauftrags für namhaften Nutzfahrzeughersteller

(firmenpresse) - Wolfenbüttel, im Oktober 2016 – Der Systemlieferant Ficosa International GmbH hat von einem der größten Nutzfahrzeughersteller einen neuen Serienauftrag zur Lieferung von Notrufsystemen mit besonders hochwertiger Audioqualität erhalten. In Russland sind automatische Notrufsysteme, ähnlich dem europäischen eCall-System, in Nutzfahrzeugen ab Anfang 2017 vorgeschrieben. Entsprechend reagieren derzeit die Hersteller, die Nutzfahrzeuge auch für den Markt in Russland produzieren. Der neue Auftrag stellt für Ficosa ein Fertigungsvolumen an gelieferten Modulen im mittleren, vierstelligen Tausenderbereich dar.



Das von Ficosa entwickelte und produzierte Notrufsystem für LKWs in Russland ist dem bekannten eCall-System für den Einsatz in Europa sowie USA sehr ähnlich. Das System kontaktiert automatisch eine Notrufzentrale und übermittelt die genaue Position und den Zeitpunkt des Unfalls mit Airbag-Auslösung sowie die Fahrtrichtung und Zahl der Insassen. So werden dem Rettungsdienst erste wichtige Informationen übermittelt. Für eine korrekte Implementierung des Systems mit voller Funktionalität, müssen die Nutzfahrzeuge mit einem Sender, einem Mobilfunkmodul und einem Steuergerät ausgerüstet werden und mit Sensoren ausgestattet sein, die die Zahl der belegten Plätze erkennen. Die genaue Bestimmung der Position erfolgt über das Satelliten-Netzwerk GLONASS. Gegenüber GPS bietet das russische Pendant durch die Ausrichtung der Satelliten vor allem in nördlichen Breitengraden eine bessere Positionsbestimmung, da das Netzwerk in erster Linie für die russischen Landgebiete konzipiert wurde.



Das eingebaute Notrufsystem vom Systemlieferanten Ficosa kann neben der automatischen Absetzung eines Notrufs auch manuell von den Insassen in der Fahrerkabine ausgelöst werden. Über die hochwertige Audioverbindung des gelieferten Systems können der Fahrer sowie die Insassen mit der Notrufzentrale in bester Sprachqualität wichtige Informationen austauschen. Die Module für die Notrufsysteme liefert Ficosa bereits seit 2014 an andere namhafte Kunden aus der Nutzfahrzeug- und Automobilindustrie. Für den russischen Markt ist es der zweite Serienauftrag, der aktuell am Standort Wolfenbüttel gestartet wurde.









FICOSA ist eine spanische Industriegruppe mit Hauptsitz in Barcelona und weltweit führend in Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Komponenten für die Erstausrüstung von Fahrzeugen. Sie wurde 1949 gegründet und beschäftigt heute 8.000 Mitarbeiter in Entwicklungs- und Produktionsstätten in 19 Ländern der Regionen Europa, Nord- und Südamerika und Asien.

Die Gruppe investiert 4% ihres Gewinns in Forschung und Entwicklung und betreibt eines der modernsten Entwicklungszentren Spaniens für Automobil-, Elektronik-, Kommunikations- und alternative Energietechnologie. Mit dem neuen Entwicklungszentrum in Viladecavalls positioniert sich FICOSA als einer der führenden Entwickler von elektronischen Systemen in einem globalem Markt und einem diversifizierten Produkt- und Kundenportfolio. Weitere Informationen unter www.ficosa.com.



Ficosa in Deutschland:

Die Ficosa International GmbH in Wolfenbüttel entwickelt, produziert und vertreibt Rückspiegelsysteme für mittelschwere Lkw, Busse, Straßenbahnen, Fahrzeuge der Land- und Bauwirtschaft sowie für Transporter und Geländewagen. Am Standort in Niedersachsen sind das zentrale Entwicklungszentrum für Nutzfahrzeuge und das deutsche Produktionszentrum der Ficosa Gruppe ansässig. Beschäftigt sind dort 187 Mitarbeiter, insgesamt 204 deutschlandweit. Weitere Informationen unter www.ficosa.de.



