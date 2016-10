Badezimmer zum Wohlfühlen

Von exotisch bis maritim: Gemütliche Einrichtungen von massivum machen das Bad wohnlich

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Oktober 2016 – Natürliches Massivholz, warme Farben, harmonische Formen: Mit einer stilvollen Möblierung wird auch das Badezimmer zum Wohnraum. Möbelanbieter massivum hat jetzt zwei neue Serien für außergewöhnliche Badezimmer in seinem Programm: Rangun aus recyceltem Pinienholz bringt das exotische Flair Südostasiens nach Hause, während Tanzania für erfrischendes Urlaubsfeeling im maritimen Landhausstil sorgt. Aber auch Liebhaber anderer Stilrichtungen, beispielsweise des gemütlichen Kolonial-Charmes, angesagten Industrial Styles oder des lässigen Skandi-Looks werden bei massivum fündig.



Ob frischer Start in den Tag oder abendliches Pflegeritual - in einem gemütlich eingerichteten Bad lässt sich aus dem alltäglichen Pflichtprogramm ein relaxter Wellness-Aufenthalt machen. Mit seinem warmen Farbton und der angenehmen Haptik trägt massives Naturholz entscheidend zur Wohlfühlatmosphäre bei. Bei der Badmöbelserie Rangun verbindet massivum Tradition mit modernem Stil: Aus recyceltem Pinienholz entstehen außergewöhnliche Möbel im A-Linien-Design. Runde Metallbeschläge mit Stabverschluss unterstreichen den exotischen Look, der an die großzügigen Badezimmer asiatischer Luxushotels erinnert. Die auffällige Maserung und kleine Unebenheiten des Holzes tragen zum rustikalen Charme der einzigartigen Möbel bei. Eine dünne Lackschicht erhält den natürlichen Charakter des Holzes und schützt es vor Feuchtigkeit. Mit Rangun lässt sich ein Badezimmer komplett möblieren: Waschbeckenunterschrank, Hochschrank, Unterschrank und Hängeschrank sorgen für Ordnung im Bad und natürlich fehlt auch der passende Spiegel nicht. Alle Artikel der Serie sind einzeln oder im Set erhältlich.



Auch die Badmöbel-Serie Tanzania bietet reichlich Stauraum für Handtücher, Pflegeprodukte und Accessoires und sorgt zugleich für eine wohnlich warme Atmosphäre. Die erfrischende Kombination Naturbraun und Weiß bringt zudem eine sommerliche Note ins Bad. Für Leichtigkeit wie bei einem Urlaub am Mittelmeer sorgen auch die Lamellentüren. Das massive Mangoholz ist lackiert und so bestens vor Wasserspritzern geschützt. Zugleich bleiben die Maserung und damit das natürliche Flair des Naturholzes erhalten. Das komplette Set besteht aus einem Waschbeckenunterschrank und passendem Spiegel sowie aus je einem Hoch-, Unter- und Hängeschrank. Die Artikel dieses Sets und eine passende Hochkommode sind auch einzeln erhältlich.





Ob Landhaus-Look, Industrial Style, skandinavischer, exotischer oder kolonialer Stil: Neben Rangun und Tanzania hat massivum viele weitere Badezimmerserien in unterschiedlichen Stilen im Programm. Ein Überblick über das umfangreiche Angebot ist unter https://www.massivum.de/wohnbereich/badmoebel zu finden. Unter den folgenden Links sind die jeweiligen Modelle mit aufgeführt:



Rangun:

https://www.massivum.de/badmoebel-set-rangun-80003596.html

Tanzania:

https://www.massivum.de/badmoebel-set-tanzania-80003571.html







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.massivum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Profil Marketing OHG

Vivien Gollnick

Public Relations

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 24

Fax: +49 531 387 33 44

v.gollnick(at)profil-marketing.com





Datum: 31.10.2016 - 00:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1418506

Anzahl Zeichen: 3132

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Vivien Gollnick

Stadt: Braunschweig

Telefon: +49 531 387 33 24



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 31.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung