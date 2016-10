Neue Westfälische (Bielefeld): Präses Kurschus: "Ich könnte als Christ nicht AfD wählen"

(ots) - Bielefeld. Die Präses der Evangelischen Kirche

von Westfalen, Annette Kurschus, hat sich dafür ausgesprochen, dass

die Kirche klar Position gegen Pegida und AfD bezieht. Der in

Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Montagsausgabe) sagte

sie: "Wir treten klar für Menschen fremder Herkunft ein und

engagieren uns tatkräftig dafür, dass sie bei uns mit Respekt und

Achtung aufgenommen werden. Hier ist unsere Haltung (katholisch wie

evangelisch!) eindeutig." Sie frage sich dabei, wie Menschen

Hassparolen verbreiten, Hetze betreiben und Stimmung gegen Fremde

machen könnten und "sich dabei voller Überzeugung auf das Christentum

berufen. Dies erschreckt mich zutiefst". Auf die Frage, ob ein Christ

mit gutem Gewissen AfD wählen könne, sagte Kurschus: "Ich könnte es

nicht. Aber ich muss einigermaßen ratlos wahrnehmen, dass es Menschen

gibt, die ausdrücklich als Christen zur AfD halten. Ich kann das

nicht nachvollziehen, will aber wissen, was diese Menschen dazu

veranlasst."







