NOZ: NOZ: Agrarprofessorin: Missstände in Tierhaltung lassen sich nie ganz vermeiden

(ots) - "Die fehlerfreie Organisation ist eine Illusion"

- Branche müsse mit schwarzen Schafen kritischer umgehen



Osnabrück.- Heimlich aufgezeichnete Bilder aus deutschen Ställen

von kranken oder verletzten Tieren erschüttern regelmäßig die

Öffentlichkeit. Nach Ansicht der Osnabrücker Agrarprofessorin Karin

Schnitker werden sich solche Zustände nie ganz vermeiden lassen. Im

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) sagte

Schnitker: "Die fehlerfreie Organisation ist eine Illusion." Selbst

in großen Unternehmen mit straffen Hierarchien käme es zu

Regelverstößen, wie sich bei Volkswagen oder der Deutschen Bank

gezeigt habe.



Die Hochschullehrerin wies darauf hin, dass nicht alle Bilder

zwangsläufig Tierschutzverstöße zeigten. "Dennoch werden auch diese

zu Recht kritisch gesehen, da sie nicht damit übereingehen, was das

Volksempfinden zu einer anständigen Tierhaltung ist." Sie empfiehlt

der Agrarbranche einen sensibleren Umgang, denn solche Bilder würden

viele Menschen berühren. Nur ein sehr kleiner Teil der Betriebe sei

überhaupt auffällig. "Mit Letzteren muss die Branche selbst viel

kritischer umgehen", so Schnitker.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.10.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418515

Anzahl Zeichen: 1525

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 137 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung