Ein Märchenbuch für Erwachsene?

Mit ihrem Bilderbuch "Mein Freund Xaverl und ich" greift Betina Knoch ein Thema auf, das allzu oft verdrängt wird: Tod und Trauer.

Eine Buch das berührt und Trauernde an die Hand nimmt.

(firmenpresse) - Es entstand ein Buch, das hilft den Trauerprozess zuzulassen, zu erleben und zu bejahen.



In dem Bilderbuch "Mein Freund Xaverl und ich" geht es um den endgültigen Abschied, um grenzenlose Verzweiflung und unendliche Traurigkeit bei den Zurückgelassenen. Es beschreibt aus erster Hand die tiefgreifenden Verwirrungen und seelischen Prozesse, die ein Trauernder durchlebt. "Es ist ein authentisches Buch, das eine direkte Lebenshilfe für Hinterbliebene sein kann und dem Trauernden die Hand reicht", so die Autorin Betina Knoch, die sich noch immer einen Verlag wünscht, der dieses doch sehr spezielle Büchlein in sein Sortiment aufnimmt. "Wenn ein Betroffener das Buch aufschlägt ist es nicht wichtig, in welcher momentanen Lebensrealität er sich gerade befindet und wie alt er wohl ist. Jeder kann sich darin wiederfinden - in seinem Schmerz, in seiner Trauer."



Aus eigener schmerzlicher Erfahrung weiß Betina Knoch, dass sich die Welt von einem Moment auf den anderen vollkommen verändert, wenn ein nahestehender Mensch geht. "Man will den Verlust nicht wahrhaben, begibt sich auf eine sinnlose Suche und viele können nicht mehr essen. Irgendwann empfindet man auch Wut darüber, dass man verlassen wurde. Und trotzdem geht das Leben um den Trauernden herum weiter, als sei nichts geschehen."



Die Autorin hat ihre wohlgewählten Worte selbst illustriert. Die Bilder regen an, sich ein Bild zur eigenen aktuellen Realität in der Trauer zu machen oder auch das Geschehene selbst bildnerisch zu beschreiben - gleich einer Therapie. Die Folge: Der Verarbeitungsprozess führt den Trauernden zu innerer Ruhe und letztendlich zum Annehmen des Lebens danach.

Allmählich wird dem Betroffenen klar, dass er nicht alleine ist mit seinem Schmerz. Viele teilen diesen Schicksalsschlag - eine Erkenntnis, die verbindet.



Leserstimmen



"Nach der Lektüre dieses wunderbaren Buches, sah ich meine Trauer und Wut in einem ganz anderen Licht. Endlich konnte ich diese verwirrenden Gefühle zulassen. Ich hätte nie gedacht, dass auch die Wut etwas ganz Normales ist, das andere Trauernde ebenso durchleben. Ich kann ?Mein Freund Xaverl und ich' nur empfehlen, es war mir eine echte Hilfe."





"Mit einer Trauerkarte landete das Bilderbuch ?Mein Freund Xaverl und ich' in meinem Postfach. Erst war ich überrascht: Was sollte ich mit diesem Buch? Doch in einer ruhigen Stunde las ich rein und konnte mich von der kleinen Geschichte nicht mehr lösen. Immer wieder nahm ich es zur Hand und gerade die Bilder machten es mir möglich, den Tränen freien Lauf zu lassen. Es wurde mir plötzlich leichter die Trauer zuzulassen."



"Betina Knochs Buch öffnete mir die Augen und half mir den schweren Abschied eines geliebten Menschen zu bewältigen. Natürlich tut es trotzdem immer noch weh. Doch wenn man weiß, dass man mit seinem Erleben nicht alleine ist, dass alle Menschen einmal diese unterschiedlichen Phasen des Verlustschmerzes durchleben müssen, dann gibt das Kraft und Hoffnung."



Weitere Infos und das Buch selbst gibt es hier: http://www.betinaknoch.de/

Verlagsanfragen bitte an: kontakt(at)betinaknoch.de

* Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.betinaknoch.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Autorin



Betina Knoch arbeitete als Lehrerin in Schulen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderungsbedarf. Heute widmet sie sich ausschließlich dem Schreiben und Malen - ihr zu Füßen liegt dabei Dackel Panja.



Der Tod Ihres Mannes, die Pflege der Eltern und die Begleitung des Vaters bis zum Grab, ließen sie das Thema Trauer genauer betrachten. Die Phasen der Verarbeitung des Verlustes eines geliebten Menschen waren schwer für sie und sind schwer für jeden. Betina Knoch analysierte den Trauerprozess und entwickelte eine bildreiche Geschichte dazu, um Menschen zu helfen. Das Buch "Mein Freund Xaverl und ich" reicht den Trauernden die Hand.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Buch zur Trauerbewältigung

Leseranfragen:

Häcklgasse 6, 84419 Schwindegg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.10.2016 - 06:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418518

Anzahl Zeichen: 3435

Kontakt-Informationen:

Firma: Buch zur Trauerbewältigung

Ansprechpartner: Christa Jäger-Schrödl

Stadt: Speyer

Telefon: 0171 501 84 38



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.