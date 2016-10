Notausgänge in Kaufhäusern und Geschäften oft versperrt

(ots) - Notausgänge in Kaufhäusern und Geschäften sind

häufig mit Ware versperrt oder verschlossen. Das haben Recherchen des

NDR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazins "Markt" ergeben. Die

Feuerwehr Hamburg zeigt sich alarmiert.



"Markt" hat in einer Stichprobe 30 Hamburger Geschäfte und

Kaufhäuser getestet. In jedem dritten Laden waren die Fluchtwege

versperrt. Entweder stand Ware vor den Notausgängen oder die Tür war

fest verschlossen. Auch mit dem sogenannten Theaterriegel ließen

sich diese Ausgänge nicht öffnen. Dabei gibt es eindeutige

Vorschriften, wie Fluchtwege auszusehen haben: "Notausgänge müssen

ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden

können", heißt es in den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)

nach § 7 der Arbeitsstättenverordnung. Für die Kunden regelt die

Verkaufsstättenverordnung ähnliche Anforderungen.



Die Feuerwehr Hamburg zeigt sich über die Stichprobe entsetzt und

kritisiert den fahrlässigen Umgang mit lebensrettenden Fluchtwegen:

"Grundsätzlich müssen Fluchtwege, zweite Rettungswege immer leicht

und einfach zu öffnen sein, sie dürfen nicht verschlossen, versperrt,

verstellt sein. Denn es heißt ja Notausgang. Es ist das

Allerwichtigste, das Menschen aus einer Gefahrensituation

herauskommen und dafür sind Notausgänge da", so Oberbrandinspektor

Jan Ole Unger von der Feuerwehr Hamburg.



Mehr zum Thema in der Sendung "Markt" am Montag, 31. Oktober,

20.15 Uhr im NDR Fernsehen.



Im Internet: www.NDR.de/markt



28. Oktober 2016







Pressekontakt:

NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Presse und Information

Ralf Pleßmann

Telefon: 040 / 4156 - 2333

http://www.ndr.de



Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

NDR Norddeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.10.2016 - 06:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418519

Anzahl Zeichen: 2001

Kontakt-Informationen:

Firma: NDR Norddeutscher Rundfunk

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung