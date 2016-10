Mit frischem Gemüse Kochen, ist etwas ganz besonderes

Mit frischem Gemüse Kochen, ist etwas ganz besonderes. Es ist sehr vitaminreich, schmackhaft und auch das Auge kommt nicht zu kurz, denn viele Gemüsesorten zaubern eine große Farbenpracht auf den Teller.

Buchtipps:

Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche

Was steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan? Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept. Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus. Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat. Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!

ISBN-10: 3735792154

ISBN-13: 978-3735792150

Auch als E-Book erhältlich!“



Kummers Schlemmerkochbuch

Das etwas andere Kochbuch!

In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:

Dem Kochen und Essen.

Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen. In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.

Guten Appetit!

ISBN-10: 3732231267

ISBN-13: 978-3732231263

Auch als E-Book erhältlich!



Guten Appetit MS: Ein alltagstaugliches Kochbuch für ernährungsbewusste Feinschmecker mit und ohne Multiple Sklerose

Lust, einmal etwas Besonderes und Gesundes zu kochen? Dann sind Sie hier genau richtig. Das andere Kochbuch - keine Diäten oder sonstige Neuheiten! Die Autorin hat Rezepte niedergeschrieben, die aus ihrer vegetarischen und veganen Ernährung resultieren, die aber jederzeit für Fleischesser ergänzt werden können. Essen muss schmecken, auch wenn man an einer chronischen Erkrankung wie der Multiplen Sklerose leidet. „Kleine Sünden in Form von Kuchen und Desserts gönne auch ich mir.“ schreibt die Autorin. Jeder Genießer wird in diesem Kochbuch fündig, ob für Singles, für die Familie oder für Gäste gekocht wird.



Nach dem Motto:

Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.

(Winston Churchill)

Probieren Sie es aus!

ISBN-10: 3735723187

ISBN-13: 978-3735723185

Auch als E-Book erhältlich!



Guten Appetit MS 2: Band 2: Das alltagstaugliche Kochbuch mit hilfreichen Tabellen, Tipps und leckeren Rezepten mit und ohne Multiple Sklerose

Lassen Sie sich wieder einmal inspirieren, verführen und motivieren von meinem zweiten Back- und Kochbuch.

Essen Sie bewusst, stellen Sie langsam um oder kochen Sie einfach nur meine Rezepte nach:

Lust zur gesunden Ernährung und Spaß am Kochen stellen sich ganz von selbst ein - und kleine Sünden gönne auch ich mir.

Haben Sie Geduld, denn für manch einen ist es ein großer Schritt - aber in eine richtige gesunde Richtung!

Sie fragen sich sicher, warum ein weiteres Koch- und Backbuch!?

Das große Interesse an meinem ersten Kochbuch zeigt mir, dass es etwas Besonderes ist. Denn viele Menschen, vor allem die, die an einer chronischen Erkrankung wie die Multiple Sklerose erkrankt sind, machen sich Gedanken über ihre Ernährung. Noch immer ist die Unsicherheit groß darüber, wie man sich mit dieser Erkrankung am besten ernähren sollte.

Daher sehe ich auch die Notwendigkeit meines zweiten Kochbuchs und das Hinzufügen von Tabellen und Erklärungen, damit die Ernährungsumstellung oder gewisse Strategien sowie die Lust am Kochen und Essen für jedermann leichter fällt – ob mit oder ohne Multiple Sklerose!

Zu meiner großen Freude war eine Diplom-Ökotrophologin bereit, einen kleinen Prolog zu diesem Buch beizutragen. Ihre ernährungsmedizinischen Schwerpunkte sind heute die Seniorenernährung sowie Ernährung bei neurologischen Erkrankungen.

„Es gibt Krankheiten, die nur durch richtige Ernährung geheilt werden können.“ (Hippokrates)

ISBN-10: 3738611649

ISBN-13: 978-3738611649

Auch als E-Book erhältlich!



Vegetarischer Genuss – Quer Beet

Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.

Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.

Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.

Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.

Guten Appetit!

ISBN-10: 1508484740

ISBN-13: 978-1508484745

Auch als E-Book erhältlich!



Vegetarische Weltreise

„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?

„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.

Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!

ISBN-10: 1535552042

ISBN-13: 978-1535552042

Auch als E-Book erhältlich!



Mehr Infos unter:

http://christineerdic.jimdo.com/

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://frauenpower-ms.jimdo.com/



