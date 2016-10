ReCor Medical kündigt wichtige Meilensteine in klinischer RADIANCE-HTN Hypertonie-Studie an

(ots) - ReCor

Medical (http://www.recormedical.com/) hat heute wichtige

Meilensteine in seiner klinischen Studie RADIANCE-HTN zur Bewertung

der Wirkung des ReCor Paradise® Renal Denervation Systems auf den

Blutdruck bei Patienten mit Hypertonie angekündigt.



RADIANCE-HTN ist eine verblindete, randomisierte,

scheinkontrollierte Studie mit IDE-Zulassung, um die

blutdrucksenkende Wirkung des Paradise-Systems in zwei

Patientenpopulationen zu evaluieren: zum einen Patienten, die an

essentieller Hypertonie leiden und mit zwei oder weniger

blutdrucksenkenden Medikamenten behandelt werden, zum anderen

Patienten mit behandlungsresistenter Hypertonie, die mindestens 3

blutdrucksenkende Medikamente erhalten. RADIANCE-HTN steht unter der

Leitung von Professor Michel Azizi, MD PhD (Hôpital Georges Pompidou,

Paris, Frankreich) und Dr. Laura Mauri, MD, MSc (Brigham & Women's

Hospital, Boston, MA). Die Studie verfügt über die IDE-Zulassung für

die Aufnahme von 292 Patienten und wird in den USA, Großbritannien,

Frankreich, Deutschland und den Niederlanden durchgeführt.



Wie ReCor meldet, nimmt RADIANCE-HTN an 25 Studienzentren in den

fünf obengenannten Ländern aktiv Patienten auf, geplant ist, dass

sich weitere 15 Zentren bis Jahresende anschließen werden. Bis dato

wurden bereits mehr als 100 Patienten eingeschrieben.



"Wir freuen uns über den Fortschritt mit RADIANCE-HTN und sind uns

bewusst, dass wir an einem wichtigen Bestreben mitwirken, nämlich die

Wirksamkeit der renalen Denervierung mit dem Paradise-System bei

Patienten mit Hypertonie zu bewerten", wie Co-PI Dr. Mauri anmerkte.

"Wir sehen, dass sowohl Ärzte als auch Patienten starkes Interesse am

Potenzial der Paradise-Therapie haben. Unser Fokus für das kommende

Jahr liegt darauf, geeignete Probanden für die Studie einzuvernehmen

und zu randomisieren, und zu gewährleisten, dass die



RADIANCE-HTN-Ergebnisse die tatsächliche Leistung von Paradise in der

Studie widerspiegeln".



ReCor gab auch bekannt, dass sein Geschäftspartner in Asien,

Otsuka Holdings, die REQUIRE-Studie für das Paradise-System in Japan

initiiert hat. Es handelt sich bei REQUIRE um eine randomisierte,

scheinkontrollierte zentrale Studie zum Paradise-System bei Patienten

mit behandlungsresistenter Hypertonie, die drei oder mehr Medikamente

einnehmen.



"Wir bei ReCor sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir

in unseren weltweiten Anstrengungen zur Untersuchung des

Paradise-Systems bei Patienten mit Hypertonie gemacht haben",

kommentierte Andrew M. Weiss, President & CEO von ReCor Medical.

"Gemeinsam haben wir mit unseren Partnern bei Otsuka ein auf drei

Kontinente angelegtes Einsatzgebiet, um Paradise sowohl bei Patienten

mit essentieller als auch bei Patienten mit behandlungsresistenter

Hypertonie zu untersuchen, eine der heute wichtigsten Anstrengungen

in diesem Bereich".



Nähere Informationen zu RADIANCE-HTN finden Sie unter:





https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02649426?term=radiance&rank=3



Nähere Informationen zur REQUIRE-Studie finden Sie unter:





https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02918305?term=REQUIRE&rank=1



Informationen zu ReCor Medical, Inc.



ReCor Medical ist ein privates Unternehmen der Medizintechnik, das

ein proprietäres Ultraschall-Ablationssystem zur Nieren-Denervierung

(Renal Denervation, RDN) entwickelt und herstellt. RDN ist eine neue

potenzielle Therapieoption für die Behandlung von Bluthochdruck, eine

der mit am häufigsten auftretenden Erkrankungen. Das Paradise-System

ist zum Verkauf in der EU zugelassen und trägt das CE-Zeichen, ist

aber nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten genehmigt. Die

intravaskulären Katheter des Systems denervieren die Nierennerven,

wobei der Schutz von wasserbasierter Kühlung der Nierenarterie mit

hochintensiver Ultraschallenergie für eine umlaufende

Nierennerven-Ablation kombiniert wird.



Weitere Informationen zu ReCor Medical finden Sie auf

www.recormedical.com. Kontakt mit Andrew M. Weiss, President & CEO,

ReCor Medical, können Sie per E-Mail unter aweiss(at)recormedical.com

oder telefonisch unter +1-650-542-7700 aufnehmen.



