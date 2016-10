Berechnungssoftware für Getriebe- und Maschinenbau in neuer Version

Der Berechnungsspezialist GWJ Technology aus Braunschweig hat die neue Version seiner TBK 2014 Berechnungssoftware für Maschinenelemente und Getriebe angekündigt

Die neue Version V31 unterstützt in den Modulen ?Stirnradpaar? und ?Planetenstufe? Verzahnungstoleranzen und -qualitäten nicht mehr nur nach DIN 3961, sondern jetzt auch nach DIN 58405 für die Feinwerktechnik sowie nach ISO 1328 und ANSI/AGMA 2015.

Zusätzlich zur Tragfähigkeitsberechnung nach DIN 3990 und ISO 6336 steht neu die ANSI/AGMA 2101-D04 zur Verfügung. Profilkorrekturen, wie z.B. Kopfrücknahmen, werden nun ebenfalls bei der Tragfähigkeit mit berücksichtigt, insbesondere beim Fressen. Darüber hinaus können im Modul ?Stirnradpaar? die Anzahl Zahneingriffe direkt vorgegeben und so auch bei einer Lastkollektivberechnung mit berücksichtigt werden.

In der Entwurfsauslegung für Stirnradpaare wurde der Achsabstand als neues Vorgabekriterium ergänzt. Weiterhin verfügt das Planetenstufenmodul jetzt ebenfalls über eine Entwurfsauslegung. Zusätzlich kann nun die Zähnezahl der Planeten automatisch berechnet oder individuell vorgegeben werden.

Neu hinzugekommen ist des Weiteren für alle Module eine globale Einheitenumschaltung zwischen metrischem und US-amerikanischem Einheitensystem im Einstellungsmenü sowie eine Einheitenumschaltung für jeden einzelnen Eingabewert via Mausklick auf die Beschriftung des jeweiligen Eingabefeldes sowie Speicherung dieser Einstellungen in der Berechnungsdatei.

Im Wellenmodul wird jetzt die direkte Eingabe des Oberflächenverfestigungsfaktors Kv und der Werkstoffbehandlung an jeder einzelnen Kerbstelle ermöglicht. Damit ist die Berücksichtigung abschnittsweise unterschiedlicher Wärme- und Oberflächenbehandlung einfacher handhabbar.

Darüber hinaus stehen im Wälzlagermodul neu auch ABEG® ? Lager in den verschiedenen Leistungsklassen für die Berechnung zur Auswahl.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei GWJ über Tel.: 0531 / 129 399-0 und E-Mail: info(at)gwj.de sowie www.gwj.de.





Im Fokus der GWJ Technology stehen die Realisierung standardisierter Berechnungssoftware für den Maschinenbau sowie kundenspezifische Berechnungs- und Konfigurationstools mit CAD-Daten zur Optimierung technischer Vertriebsprozesse.

Das Portfolio reicht von Standardsoftware für einfache Maschinenelemente bis hin zu Spezialverzahnungssoftware für exakte 3D-Zahnformgeometrien zum 5-Achsfräsen.

Ziel ist es, den Kunden durch enge Zusammenarbeit und Bereitstellung effizienter Technologien beim Erlangen neuer Wettbewerbsvorteile optimal zu unterstützen. Fachkompetenz, hoher Qualitätsanspruch und ein hervorragender Service für beste Kundenzufriedenheit sind dabei die Eckpfeiler der Firmenphilosophie.





