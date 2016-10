Schlechten Atem bekämpfen - Tipps gegen Mundgeruch

(ots) - Schlechter Atem kann viele Ursachen haben -

meist liegt das Übel aber auf der Zunge. Deshalb lohnt sich ein

kritischer Blick in den Spiegel, wie das Gesundheitsmagazin

"Apotheken Umschau" schreibt. Ist die Zunge von einem weißen oder

gelblichen Film überzogen, besteht Handlungsbedarf. Denn im Belag

tummeln sich rund 60 bis 80 Prozent der Bakterien, die Mundgeruch

verursachen. "Regelmäßiges Reinigen mit einem Zungenschaber oder-

bürstchen, am besten mit einem Zungenreinigungsgel, hilft, den

schlecht riechenden Belag zu mindern", sagt Dr. Tim Hausdörfer,

Leiter der Halitosis-Sprechstunde im Universitätsklinikum Göttingen.

Auch die Mundhygiene sollte man dem Experten zufolge verbessern -

Zähne putzen, Zahnseide und Interdentalbürsten verwenden. Professor

Michael Noack vom Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der

Uni Köln, empfiehlt, das Problem beim Zahnarzt anzusprechen. Dieser

kann den Ursachen auf den Grund gehen und beurteilen, ob etwa eine

spezielle Parodontitisbehandlung notwendig ist. Nur bei vier Prozent

der Betroffenen liegen die Probleme im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, noch

seltener sind Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts der Auslöser.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2016 A liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







