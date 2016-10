Subliminal Therapy

Der Yager Code im Schweizer Fernsehen

Peter Straub

(firmenpresse) - Dr. Edwin Yager, Psychotherapeut und Professor für klinische Hypnose an der UCSD School of Medicine, USA hat diese Methode entwickelt. Sie ist unter den Namen "Subliminal Therapy" oder "Yager Code" bekannt.

Grundannahmen und Menschenbild der Subliminal Therapy

Im Yager Code wird von unterschiedlichen Teilen in der Psyche ausgegangen. In uns gibt es den Menschen in seinem heutigen Lebensalter, wie auch Teilpersönlichkeiten, die andere Lebensalter mit deren Vorstellungen und Erfahrungen repräsentieren. Alle Anteile haben eine Wirkung auf das Erleben und die Handlung in unserem Alltag. Außerdem nimmt die Methode an, dass Verhalten und innere Glaubenssätze neu erlernt werden. In der Subliminal Therapie wird von drei Ebene des Bewusstseins ausgegangen: das Unterbewusstsein, das Wachbewusstsein und eine höhere Instanz des Bewusstseins.

Wie funktioniert der Yager Code?

Viele Probleme haben keine erkennbare organische Ursache. Es ist, wie wenn ein unbewusster Teil Dinge steuert und das unerwünschte Verhalten oder die Erfahrungen verursacht. Wenn ein Teil des menschlichen Geistes durch Lebenserfahrungen geformt wird, können unerwünschte Reaktionen durch Neukonditionierung verändert werden. Der Yager Code ist eine effektive und effiziente Technik, die für die Neukonditionierung genutzt wird.

Anwendungsgebiete für den Yager Code

Sie lässt sich hervorragend in allen Bereichen von Therapie, Beratung und Coaching anwenden. Im psychischen Bereichen lassen sich Ängste, Depressionen, Zwänge, Traumatisierung, Süchte und vieles mehr regulieren. Körperliche Anliegen, wie zum Beispiel Erkrankungen der Haut, Asthma, Heuschnupfen, Allergien, Erkrankung des Magen-Darm-Traktes, Alzheimer, Parkinson, Sexualstörungen, Übergewicht lassen sich bearbeiten. Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist eine Veränderung des Selbstbildes, Überwinden von selbst schädigenden Verhalten, Stottern, eine Lernenverbesserung und Leistungssteigerung möglich.

Im Rahmen der Coachingsendung "Limits" im Schweizer Fernsehen SRF 2 durfte das Hypnosezentrum diese neuartige Coaching- und Therapieform am Dienstag den 25. Oktober um 23.20 Uhr vorstellen.

In der ersten Sendung der neuen Staffel ging es um Sozialphobie. Wie gern würde Stephan hinausgehen, Leute treffen, arbeiten. Doch dies ist ihm nicht möglich. Er leidet unter Sozialer Angst und wird dadurch tagtäglich in seinen Handlungen gehemmt.

Hier geht es direkt zur Sendung:

http://www.srf.ch/play/tv/limits/video/sozialphobie---gefangen-in-der-eigenen-angst?id=c5594f50-8ff6-4c1c-97b6-2d3ae99934a4





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hypnosepraxis-basel.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hypnose, Hypnosetherapie, Hypnosecoaching, Rückführungen, Reinkarnationstherapie, psychologische Beratung und Mentaltraining in Basel und Luzern

Sehnen Sie sich nach einer wirklichen Veränderung in einem oder mehreren Bereich/en Ihres Lebens? Haben Sie z.B. bestimmte Angewohnheiten satt und möchten sie durch produktivere Verhaltensweisen ersetzen? Wollen Sie sich und Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln? Sind Sie an einem Wendepunkt in Ihrem Leben angelangt? Erleben Sie gerade eine schwierige Situation oder Kriese und finden alleine keine Lösung? Gabe es in Ihrem Leben ein stark belastendes Erlebnis, dass Sie endlich abschliessen möchten?



Wünschen Sie sich Entspannung oder Stressreduktion? Braucht Ihr Immunsystem einen Kick zur Steigerung der Selbstheilungskräfte? Haben Sie chronische Schmerzen und suchen Sie nach einer neuen Form des Schmerzmanagements? Oder möchten Sie generell erfahren, was Sie alles mit Hilfe der Kraft Ihres Unterbewusstseins erreichen oder verändern können?

Wenn Sie eine oder mehrere der Fragen mit "JA" beantworten können, sind Sie hier genau richtig. Sie sind herzlich eingeladen, sich auf unseren Seiten umzusehen und zu entdecken, was wir alles für Sie tun können.

Unser Angebot für Sie

Das Spektrum unseres Angebots umfasst Einzelsitzungen, Vorträge, Abendveranstaltungen mit Meditation- und Trancereise und Workshops. Die angebotenen Konzepte basieren auf den neuesten Erkenntnissen der Hypnoseforschung, der Gehirnforschung und verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren.

www.hypnosepraxis-basel.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hypnosezentrum Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Hypnosezentrum Schweiz GmbH

Peter Straub

Hertensteinstrasse 51

6004 Luzern

ps(at)hypnosezentrum-schweiz.com

+41 61 313 03 06

http://www.hypnosepraxis-basel.com



Datum: 31.10.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418547

Anzahl Zeichen: 2963

Kontakt-Informationen:

Firma: Hypnosezentrum Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Peter Straub

Stadt: Luzern

Telefon: +41 61 313 03 06





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung