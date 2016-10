Neuheit: Ghost White Toner stellt ein Neon Drucker Bundle vor.

(firmenpresse) - Bisher hat Ghost White Toner mit seinen kostengünstigen Weißdrucklösungen für verschiedene Drucker auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt stellt das Düsseldorfer Startup-Unternehmen pünktlich zur VIS-COM eine Lösung für Drucke in NEON Farben vor.

Das Neon Ghost Bundle, bestehend aus einem Samsung CLP-415n Drucker sowie insgesamt acht Tonerkartuschen, ist der perfekte Einstieg in die Welt des Neon Drucks. Mit den Tonern Neon-Cyan, Neon-Magenta und Neon-Yellow können abgefahrene Ausdrucke in knalligen NEON Farben ein-fach realisiert werden. Darüber hinaus wird ein fluoreszierender White Toner für Ausdrucke in Weiß mitgeliefert. Natürlich kann auch dieses System als regulärer Farblaserdrucker für den Bürodruck ver-wendet werden.

"Mit diesem Drucker Bundle bieten wir Kunden eine Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in einem System." schwärmt Geschäftsführer David M. Kandelhardt von seinem neuen Produkt.

Mit den Produkten der Firma Ghost lassen sich Transferfolien, Aufkleber und natürlich auch far-bige Papiere direkt mit weiß bedrucken. Zurzeit bietet die Firma Ghost Weißkartuschen für Drucker der Hersteller HP, Canon, Lexmark und OKI an.

Mit Transfermedien für Textilien, Glas oder Keramik lässt sich eine Vielzahl von besonderen Pro-dukten erstellen. Ghost setzt hierbei auf die bewährten Produkte Laser-Dark, Multitrans und Flex-Soft von FOREVER-OTS.

Erleben Sie den günstigen NEON Druck live auf der VISCOM 2016 vom 02.-04. November in Frankfurt. Am Stand von Ghost White Toner kann die einfache Anwendung direkt live ausprobiert wer-den.

Besuchen Sie uns bei Halle 8 Stand F30.

VISCOM Frankfurt 2016, 2 | 3 | 4 November 2016





Ghost GmbH aus Düsseldorf ist ein 2015 gegründetes Start-Up, das den Weißdruck auf Laserdruckern erstmals einer breiten Kundengruppe öffnet. Firmengründer David Kandelhardt ist seit 15 Jahren in der Drucker-Branche aktiv. Ghost will den Weißdruck auf Laserprintern salonfähig machen.



Kommentare zur Pressemitteilung