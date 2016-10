Metabo: Nadine Lillich wird neue Bereichsleiterin Marketing und Corporate Communications bei Metabo

Die künftige Marketing-Verantwortliche bringt aus Sicht des Unternehmens nicht nur Branchenerfahrung, sondern auch eine klare Vorstellung für die Weiterentwicklung der Marke mit nach Nürtingen.

Nadine Lillich neue Bereichsleiterin Marketing und Corporate Communications. Foto: Metabo

(firmenpresse) - Das Marketing von Metabo wird spätestens von April 2017 an von einer neuen Verantwortlichen geleitet: Nadine Lillich wechselt als Bereichsleiterin Marketing und Corporate Communications nach Nürtingen. Sie löst dort Dr. Christine Wichert ab, die seit dem Frühjahr das Marketing kommissarisch geleitet hat.

"Wir danken Frau Dr. Wichert herzlich für ihre engagierte Arbeit und die Bereitschaft, kurzfristig und zeitlich befristet diese Funktion neben ihres Engagements für ihre eigene Beratungsagentur zu übernehmen", sagt Horst W. Garbrecht, der Vorstandsvorsitzende von Metabo. "Mit Nadine Lillich haben wir jetzt für diese Aufgabe eine dauerhafte Besetzung gefunden, die nicht nur viel Branchenerfahrung mit nach Nürtingen bringt. Die Stärke unserer Marke ist für Metabo ungeheuer wichtig. Deshalb haben wir in den Gesprächen mit potenziellen Kandidaten für diese Position sehr ausführlich über deren Vorstellungen zur weiteren Entwicklung unserer Marke gesprochen - und bei Frau Lillich festgestellt, dass sie sehr genau erkannt hat, was Metabo ausmacht. Wir sind sehr froh, dass wir sie für diese Aufgabe gewinnen konnten und sind überzeugt, dass sie die Marke mit strategischem Verständnis, Kreativität und den richtigen Ansätzen und Ideen weiterentwickeln wird."

Nadine Lillich war während ihrer gesamten beruflichen Karriere in der Elektrowerkzeug-Branche aktiv. Schon während ihres BWL-Studiums an der Ravensburger Berufsakademie absolvierte sie den praktischen Teil bei der Hawera Probst GmbH. Nach weiteren Stationen bei Hawera und Scintilla wechselte sie 2005 zu Fein, wo sie seit 2010 als Bereichsleiterin Marketing und Kommunikation sowie als Mitglied der Geschäftsleitung für die Führung der Marke verantwortlich war.

"Ich freue mich sehr über die Chance, eine so bekannte und traditionsreiche Marke wie Metabo führen zu können. Wie viele in unserer Branche habe ich natürlich die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt und bin sehr beeindruckt davon, was hier in relativ kurzer Zeit geleistet wurde", erklärt Nadine Lillich. "Mit einer klaren Vision und der damit verbunden technologischen Kompetenz im Akku-Bereich, einem kompletten Sortiment hoch leistungsfähiger Elektrowerkzeuge für professionelle Anwender und vor allem auch einer ganzen Reihe von einzigartigen Lösungen für die beiden Kernzielgruppen ist Metabo auf allen Feldern gut aufgestellt, die in Zukunft für den Erfolg eines Elektrowerkzeug-Herstellers entscheidend sein werden. Diese ausgezeichnete Ausgangsposition für die weitere konsequente Stärkung der Marke zu nutzen, ist eine Aufgabe, die mich sehr reizt."





Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen und Anbieter von Zubehör für professionelle Anwender. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör vor allem für die Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten 1.800 Menschen für Metabo. Sie haben im Jahr 2015 einen Umsatz von 408 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.metabo.com

