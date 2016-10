"Gut" oder "durchschnittlich"? / Wenn es um die Bewertung einer Wohnlage geht (FOTO)

Ob die Umgebung einer Immobilie als "gute" oder

"durchschnittliche" Wohnlage bewertet wird, das kann durchaus

entscheidend sein. Denn die Antwort auf diese Frage hat unter

Umständen eine andere Einordnung nach dem jeweils geltenden

Mietspiegel zur Folge. In der Stadt Mannheim stritten sich Eigentümer

und Mieter darum. Auch eine Stellungnahme der Stadt als der für den

Mietspiegel verantwortlichen Behörde wurde einbezogen. Am Ende musste

nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS

höchstrichterlich geklärt werden, wer denn nun eigentlich in letzter

Konsequenz zwischen "gut" und "durchschnittlich" oder anderen

möglichen Zuschreibungen unterscheiden kann. Das ist nach Überzeugung

des BGH das jeweils erkennende, mit der Sache befasste Gericht.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII ZR 82/15)







