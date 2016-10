Langfristig unbebaut / Trotzdem war ein Werbungskostenabzug möglich (FOTO)

(ots) -

Wer eine Immobilie vermieten oder verpachten will, der kann auch

schon im Vorfeld Werbungskosten geltend machen - zumindest für die

Ausgaben, die nötig sind, um das Objekt zu finanzieren und in einen

vermietungsfähigen Zustand zu bringen. Auch längere Zeiten ohne

Baumaßnahmen sind nach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern

der LBS dabei durchaus vorstellbar. (Bundesfinanzhof, Aktenzeichen IX

R 9/15)



Der Fall:



Ein Grundstückskäufer hatte ein unbebautes Grundstück erworben, um

darauf eine vermietbare Immobilie zu errichten. Doch es dauerte sehr,

sehr lange - insgesamt zehn Jahre -, bis sich das Projekt realisieren

ließ. Trotzdem machte der Betroffene in seiner Steuererklärung

vorweggenommene Werbungskosten für die Zinsen zur Finanzierung des

Grundstücks geltend. Das Finanzamt verweigerte das mit der

Begründung, die Bebauungsabsicht sei nicht ausreichend nachgewiesen

worden.



Das Urteil:



Der Bundesfinanzhof legte fest, dass die lange Wartefrist alleine

nicht ausschlaggebend sein könne für die Ablehnung von

Werbungskosten. Das spreche nicht automatisch gegen eine

Bebauungsabsicht, sondern müsse trotzdem kritisch geprüft werden. Es

sei ein Hinweis gewesen, dass einerseits eine Baupflicht bestand,

andererseits auch Baupläne entstanden und an der Finanzierung

gearbeitet wurde. Und schließlich habe ja am Ende der vielen Jahre

tatsächlich ein vermietbares Objekt gestanden.







Pressekontakt:

Dr. Ivonn Kappel

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen

Referat Presse

Tel.: 030 20225-5398

Fax : 030 20225-5395

Email: ivonn.kappel(at)dsgv.de



Original-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) 16-11-dauerbaustelle.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.10.2016 - 08:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1418553

Anzahl Zeichen: 1953

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) 16-11-dauerbaustelle.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung