Zustimmung erforderlich /Änderung der Nebenkostenvereinbarung nicht einfach nebenbei (FOTO)

Wenn die Nebenkostenvereinbarung innerhalb einer Wohnanlage

geändert werden soll, dann kann das nicht einfach so nebenbei

geschehen und dadurch legitimiert werden, dass niemand formal

Beschwerde eingelegt hat. Stattdessen ist es nach Information des

Infodienstes Recht und Steuern der LBS erforderlich, dass alle Mieter

zustimmen. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen VIII ZR 326/14)



Der Fall:



Eine Eigentümerin ging dazu über, die Nebenkosten nicht mehr

abzurechnen, sondern die bisherigen Vorauszahlungen als Pauschale zu

behandeln. Zur Rechtfertigung ihres Vorgehens führte sie an, dass sei

während eines Gesprächs im Treppenhaus mit dem Mieter so vereinbart

worden. Dessen Ehefrau und Mitmieterin sei zwar nicht dabei gewesen,

habe sich aber in der Folgezeit nicht ausdrücklich gegen diese

Umstellung gewendet.



Das Urteil:



Das höchste deutsche Gericht kam zu dem Ergebnis, man könne das

Verhalten der Mitmieterin nicht als stillschweigende Zustimmung

werten. Deswegen sei die geltend gemachte Umstellung der

Nebenkostenabrechnung hinfällig. Um einen solchen Schritt juristisch

korrekt zu begründen, bedürfe es der Einwilligung aller Mieter.







