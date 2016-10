Alle für einen / Gemeinschaft musste sich um Stellplatz-Nachforderung kümmern (FOTO)

Die Pflicht zur Schaffung von Stellplätzen macht vielen Bauherren

in Städten zu schaffen. Sie müssen diese Auflage oft unter

Überwindung großer finanzieller und technischer Probleme erfüllen.

Doch was geschieht eigentlich, wenn es viele Jahre später zu

Schwierigkeiten mit den Behörden kommt, weil Stellplätze fehlen? Hier

können nach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBS alle

Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gemeinsam

gefragt sein. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V ZR 250/14)



Der Fall: Ein Mann hatte zwei Wohneinheiten in einer Anlage

erworben. Wie sich herausstellte, waren die Behörden bei der

Baugenehmigung für diesen Bereich allerdings nur von einer Wohnung

ausgegangen und hatten sich dementsprechend mit einem Stellplatz

zufrieden gegeben. Das war 40 Jahre zuvor geschehen. Nun monierte die

Bauaufsicht, dass nicht ausreichend Stellplätze vorlägen und forderte

Nachbesserung. Der betroffene Eigentümer wandte sich an die

Wohneigentümergemeinschaft. Sie solle nach einer Lösung für das

Problem suchen - sei es durch Schaffung eines Stellplatzes, sei es

durch Zahlen einer Ablösesumme.



Das Urteil: Die Richter des Bundesgerichtshofes stellten sich auf

die Seite des Eigentümers. Dem Gesetz zu Folge sei die Gemeinschaft

zur Instandhaltung und Instandsetzung verpflichtet. Dazu gehöre auch

die ordnungsgemäße Herstellung des Gemeinschaftseigentums. Wenn es

öffentlich-rechtliche Anforderungen an die Schaffung von Stellplätzen

gebe, dann müsse die Eigentümergemeinschaft dafür einstehen.







