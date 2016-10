So kommen Radfahrer gut durch den Herbst: Lenkergriffe aus natürlicher Birkenrinde

- Rutschfestes und extrem witterungsbeständiges Material garantiert einen sicheren, warmen und angenehmen Griff

- Hohe Qualität und Einzigartigkeit durch nachhaltige und ökologische Produktion in aufwändiger Handarbeit



betula manus, birchbarkunic Fahrrad-Lenkergriffe. Die ersten Lenkergriffe aus Birkenholz.

(firmenpresse) - Das Münsteraner Unternehmen betula manus präsentiert mit bbu (birchbarkunic) die ersten Fahrrad-Lenkergriffe aus Birkenrinde. Birchbarkunic überzeugt durch seine Eigenschaften, die in der Summe von keinem anderen Lenkergriff gewährleistet werden. Die Griffe sind pflegeleicht und nachhaltig produziert. Das pH-neutrale und extrem witterungsbeständige Material bm1 garantiert ein sicheres und angenehmes Fahr- und Griffgefühl. Die natürlichen Eigenschaften der Birkenrinde verleihen den bbu-Griffen besonders im nassen Zustand eine einzigartige Rutschfestigkeit.



Für die Herstellung der bbu-Fahrradgriffe werden 60 bis 70 Lagen Birkenrinde in Handarbeit gestanzt, sortiert und gefügt. Nach der maschinellen Formgebung wird die Oberfläche von Hand finalisiert und geölt. Die abwechslungsreiche und ruhige Textur vermittelt sowie visuell als auch taktil ein außergewöhnlich warmes Griffgefühl.



bbus sind für alle handelsüblichen Lenker mit 22 mm Durchmesser geeignet und in zwei Ausführungen verfügbar: Als Normalgriff oder als Kurzgriff für Drehschaltung. Durch das nahtlos gezogene Aluminium-Innenrohr wird eine einfache Montage ermöglicht.



Eingeführt werden die bbu-Fahrradgriffe im Rahmen einer startnext-Kampagne (https://www.startnext.com/de/birchbarkunic), die bis zum 27. November laufen wird. Das Fundingziel liegt bei 10.000 €. Unterstützer können u.a. Early Bird-Pakete erwerben, die pünktlich zu Weihnachten geliefert werden und ein außergewöhnliches Geschenk darstellen.





http://www.betula-manus.de



betula manus Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH

betula manus Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH

Anastasiya Koshcheeva

Drolshagenweg 29a

48155 Münster / Germany



t: +49 (0) 251-149 820 71

m: +49 (0) 176-70302446

f: +49 (0) 251-149 820 79

m: press(at)betula-manus.de

w: www.betula-manus.de

Firma: betula manus Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH



