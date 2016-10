Mit Stil durchs Leben

Modeberater bieten Tipps und Tricks für ein besseres Aussehen

(firmenpresse) - So schwer wie nie zuvor scheint es heute zu sein, seinen eigenen Modestil zu entdecken. Magazine werben für die neueste Mode, im Fernsehen präsentieren Models, was gerade „in“ ist und gleichzeitig ist das Angebot der Kleidungsgeschäfte so vielfältig wie noch nie. Sich im Dschungel der Angebote zurechtzufinden, scheint ein echtes Abenteuer zu sein.



Jenen Leuten, die nicht wissen, was sie anziehen sollen, kommt ein Modeberatungsdienst entgegen. Er nennt sich http://passion4style.com und entstand – wie es der Name schon besagt – aus der Leidenschaft für Mode und Stil. Gegründet wurde der Beratungsdienst von Mara Hummel, die zu Beginn selbst nicht so genau wusste, wie sie die Frage „Wie soll ich mich heute anziehen?“ zu beantworten hat. Sie fand heraus, dass es viele Menschen gibt, die ihren eigenen Stil noch nicht entdeckt haben – und wollte ihnen helfen.



Und gerade diesen Menschen soll Passion4Style helfen. Die Modeberater, die für Passio4Style arbeiten, bieten individuelle Auskunft an. Personenbezogen bereiten sie Ratschläge vor, sodass am Ende der oder die zu Beratende eine Umwandlung erlebt. Sie verraten Tipps und Tricks nicht nur zur Kleidung, sondern auch zu Taschen, Schuhen und sonstigen Accessoires, die das Gesamtbild ergänzen. Was aus dem eigenen Kleiderschrank nicht fehlen darf, was man lieber vermeiden sollte und wie aus Fehlern Stärken werden, das erfahren Kunden von den Passion4Style-Modeberatern. Vorher-/Nachher-Fotos dokumentieren die Umwandlung, die die zu Beratenden erleben. Auch nach der Beratung stehen die Experten für jegliche Fragen bezüglich Mode und Stil offen.





PASSION4STYLE hilft Menschen, ihre persönliche und einzigartige Schönheit zur Geltung zu bringen und den perfekten Look zu erreichen. Passion4Style arbeitet mit erfolgreichen Leuten zusammen, die trotz vollen Terminkalendern immer perfekt aussehen wollen. Man bekommt individuelle Ratschläge in Sachen Styling, Etikette, Mode und Schönheit.

Passion4style by Mara Hummel

