NIEDRIGE ARBEITSLOSENQUOTE RÜCKT DIE MITARBEITERZUFRIEDENHEIT WEITER IN DEN MITTELPUNKT

Die Arbeitslosenquote in Deutschland liegt dieses Jahr bei durchschnittlich 6.2 % und ist damit so niedrig wie selten zuvor. Für Unternehmen bedeutet das einen akuten Fachkräftemangel und rückt die Bindung von Talenten an das Unternehmen in den Mittelpunkt.

(firmenpresse) - Studien zufolge spielt das Gehalt bei der Arbeitszufriedenheit eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr ist im Kampf um Talente das Arbeitsumfeld von entscheidender Bedeutung, und hierbei werden die Büroräume sowohl beim ersten Eindruck als auch im Hinblick auf die langfristige Zufriedenheit der Mitarbeiter zu einem Schlüsselfaktor. Allein der Weg von der Rezeption bis zum Meetingraum, der Interviewkandidaten meist einen Blick auf das Layout und Design des Arbeitsbereichs erlaubt, spielt eine wichige Rolle bei der Meinungsbildung über die Firma.



Paul Statham, Gründer und Geschäftsführer von Condeco Software, sagt: „Immer mehr globale Marktführer investieren in die Arbeitsumgebung, um die talentiertesten Köpfe zu gewinnen und sich damit im Wettbewerb gut aufzustellen. Das Bürodesign hat einen direkten Einfluss auf die Motivation und Produktivität am Arbeitsplatz. Die führenden Unternehmen richten ihre Arbeitsplätze so ein, dass sie die Tätigkeit der Mitarbeiter bestmöglich unterstützen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Und neue Arbeitsplatztechnologien sind dabei ein Schlüsselfaktor.“



Darüber hinaus fangen - einer wissenschaftlichen Studie zufolge - mehr als ein Drittel aller Meetings mit Verspätung an, zudem beeinträchtigen Doppelbelegungen oder Nichterscheinen nicht nur die Produktivität, sondern auch direkt die Moral der Mitarbeiter. Eine Studie von Condeco Software zeigt, dass typischerweise 20 Prozent aller gebuchten Meetingräume nicht genutzt werden. Diese ineffiziente Nutzung von Arbeitsräumen und die damit verbundene Einschränkung der Mitarbeiter haben teure Konsequenzen für Unternehmen.



Paul Statham stellt fest: „Die Menschen sind der Lebensnerv jedes Unternehmens und die Mitarbeiterzufriedenheit sollte die höchste Priorität für Unternehmen sein, um unter dem heutigen globalen Wettbewerbsdruck dauerhaft erfolgreich agieren zu können. Im 21. Jahrhundert ist es kein Ding der Unmöglichkeit mehr, Mitarbeitern das Buchen des passenden Arbeitsplatzes zu ermöglichen und sicherzustellen, dass ein Meeting von Buchung über Catering und Ausstattung bis hin zum Videokonferenz-Setup unkompliziert und reibungslos verläuft.“





Die junge Generation am Arbeitsmarkt ist technikorientierter als ihre Vorgänger, schätzt agile und individuell gestaltete Arbeitsplätze. Eingebettete Technologien revolutionieren die Nutzung von Arbeitsplätzen, steigern die Effizienz und schaffen sowohl Raum für Rückzugsmöglichkeiten als auch Gruppenarbeitsräume, welche eine positive Auswirkung auf die Produktivität haben.



Paul Statham schließt: „Stellen Sie sich vor, Mitarbeiter müssen physisch nachschauen, ob ein Meetingraum oder Schreibtisch verfügbar ist und Meetings mit wichtigen Kunden und Partnern finden regelmäßig in Fluren oder im Cafe nebenan statt, da Räume doppelt gebucht wurden. Das ist kaum der ideale Arbeitsplatz für die heutigen technikaffinen, agilen und mobilen Berufstätigen. Die Technologie verändert nicht nur die Art wie wir kommunizieren, sondern auch wie wir arbeiten und und unsere Büros erleben. Unternehmen müssen ihren Mitarbeiter eine moderne Arbeitswelt bieten und sie bei der Gestaltung der Arbeitsräume mit einbeziehen, denn sie sind die Botschafter des Unternehmens.“





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.condecosoftware.com/de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Condeco Software ist das am schnellsten wachsende Unternehmen im Bereich der Arbeitsraumnutzung und Raumverwaltung. Condecos Portfolio an Arbeitsplatzverwaltungslösungen wird zu einem festen Bestandteil in den Strategien der Unternehmensführung von multinationalen Marken wie Barclays, Chevron und GE, um ihre Büroflächen zu optimieren und die Art, wie sie ihr Unternehmen leiten, zu transformieren.



Condecos führende Lösungen zur Buchung von Arbeitsplätzen und Meetingräumen einhergehend mit attraktiver digitale Beschilderung ermöglichen es globalen Unternehmen, durch die Schaffung eines flexiblen Arbeitsumfelds bis hin zum reibungslosen Meetingraum- oder Videokonferenz-Management, den vollen Wert ihres zweitteuersten Unternehmenswertes auszuschöpfen – ihre Büroflächen. Heute stattet Condeco mehr als 500 Firmen über alle Branchen hinweg – Einzelhandel, Bankwesen, Versorgungswirtschaft und den Mediensektor – mit seinen Unternehmensplanungstools aus, eingenommen einige der größten Blue-Chip-Organisationen weltweit.



Condecos neuste Arbeitsraumnutzung-Innovation Condeco Sense ist die erste Technologie am Markt, die es Unternehmen ermöglicht, die Belegung von Arbeitsplätzen, Meetingräumen und Besprechungsecken in Echtzeit und mit hundertprozentiger Genauigkeit auszuwerten.



Der renommierte Sunday Times Tech Track 100 erklärte Condeco aufgrund seines außergewöhnlichen Wachstums vor kurzem zu einem der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Großbritannien. Die globale Präsenz des Unternehmens ist rapide auf 250 Mitarbeiter und zwölf Standorte weltweit gewachsen, darunter die USA, EMEA und die Region Asien-Pazifik.



Für weitere Informationen zu Condeco Software und um die Lösungen im Einsatz zu sehen, besuchen Sie: http://www.condecosoftware.de/

Dies ist eine Pressemitteilung von

Condeco Software GmbH

Leseranfragen:

Condeco Software GmbH

Clemenstraße 8

60487 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (69) 767 000 16

E-Mail: kontakt(at)condecosoftware.com

PresseKontakt / Agentur:

Für weitere Informationen, Interviews oder Bilder von Condeco kontaktieren Sie entweder Melissa Sidnell (melissa(at)flamepr.com | +44(0)203 357 9741) oder Katharina Rath (katharina(at)flamepr.com | +44(0)203 357 9745). Sie können uns auch über Condeco(at)flamepr.com | +44 (0) 203 357 9740 erreichen.



Datum: 31.10.2016 - 10:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1418622

Anzahl Zeichen: 3563

Kontakt-Informationen:

Firma: Condeco Software GmbH

Ansprechpartner: Viktoria Levitina

Stadt: Frankfurt a.M.

Telefon: 069 - 767 000 16



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung