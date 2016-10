ITT bringt den Sommerkatalog 2017 heraus

Der Reiseveranstalter ITT Ferien Pur hat begonnen den Sommerkatalog ITT Ferien Pur Sommer 2017 zu produzieren.

(firmenpresse) - (NL/7967101895) Düsseldorf. 24.10.2016 - Der in Deutschland ansässige Reiseveranstalter ITT Ferien Pur hat seine Hotelverträge für die kommende Saison so gut wie abgeschlossen.

In diesem Sommerkatalog wird der Fokus hauptsächlich auf die Destinationen Türkei und Bulgarien gelegt, der sich zurzeit in Produktion befindet. Geplant sind für den Sommerkatalog 130 Seiten mit ca. 250 Hotels. Die Hotels wurden in den Kategorien 3 bis 5 Sterne ausgesucht, um auch den unterschiedlichsten Kundenwünschen gerecht zu werden. Bei der Selektion der Hotels wurde vor allem auf die Bewertungen im Internet bei den favorisierten Bewertungsportals wert gelegt. Dementsprechend wurden Hotels zusammen gestellt, die hinsichtlich ihrer Beliebtheit deutlich punkten. Auch das Zielgebiet die Ägäis in der Türkei soll unterstützt und weiter gefördert werden. Hier möchte der Reiseveranstalter ein stetiges Wachstum erreichen. Geflogen werden diese Destinationen unter anderem von den Fluggesellschaften wie SunExpress und Germania.

Die Angebote sind demnächst unter der Internetadresse www.itt.de

Leserkontakt:

ITT GmbH

Oststraße 115

40210 Düsseldorf

Telefon 49 (0)211 386 90 0

Telefax 49 (0)211 386 90 28

Homepage: http://www.itt.de

E-Mail: info(at)itt.de

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

www.itt.de

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2016!

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Diese Pressemitteilung wurde im Auftrag übermittelt. Für den Inhalt ist allein das berichtende Unternehmen verantwortlich.

Dies ist eine Pressemitteilung von

sefermedia

PresseKontakt / Agentur:

sefermedia

Cumhur Sefer

Kruppstr. 82 -100

45145 Essen

kontakt(at)sefermedia.com

49 201 759 60 950

www.sefermedia.com



Datum: 31.10.2016 - 10:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1418623

Anzahl Zeichen: 1898

Kontakt-Informationen:

Firma: sefermedia

Ansprechpartner: Cumhur Sefer

Stadt: Essen

Telefon: 49 201 759 60 950





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung