Mosel-Erlebnisse.de ist Erlebnis Guide, Mosel Reiseführer und Veranstaltungsportal

(firmenpresse) - Wie kam es zur Entwicklung des Portals Mosel-Erlebnisse.de?

Die Idee ein frisches und so nicht vorhandenes Freizeitportal zu entwickeln ergab sich vor zwei Jahren. Mit Mosel-Erlebnisse.de soll ein aktives Publikum angesprochen werden. Die Region rund um die Mosel hat so viel zu bieten. Ob auf dem Wasser, zu Fuß oder mit dem Rad. Gar in der Luft gilt es die Mosel zu erkunden und zu erleben. Darum dreht sich Mosel-Erlebnisse. Das Online-Portal soll seinen Besuchern einen echten Mehrwert bieten, Erlebenswertes aufzeigen und Verbindungen zwischen Einheimischen, Besuchern und dem Tourismus knüpfen. Die Mosel ist erlebenswert!

Welchen Mehrwert bietet das Portal den Anbietern aus Tourismus, Gastronomie und Hotellerie?

Jeder Anbieter von Attraktionen, Erlebnissen, Gastronomie oder Hotellerie hat die Möglichkeit sich auf unserem Portal zu registrieren. Dies zum Start sogar kostenfrei. Der echte Mehrwert liegt dann in günstig buchbaren Paketen, wie dem Starter Paket mit der Eintragung in mehr Kategorien und Bildern sowie dem Link zur eigenen direkten Homepage. Bei den Premium Paketen werden die Anbieter dann "Premium Partner", werden on Top als "ausgezeichneter Partner" weiter vorne gelistet und ganz repräsentativ hervorgehoben. Oben auf werden diese ausgezeichneten Partner auf unserem reichweitenstarken Facebook-Kanal beworben und was einen überragenden Multiplikator bietet.

Veranstaltungen und Events können zudem kostenfrei auf Mosel-Erlebnisse.de eingetragen und somit beworben werden. Von Zeit zu Zeit verbreiten wir diese Veranstaltungen auch auf unseren Social Media Kanälen und sorgen somit für eine Fülle an Informationen im Netz. Und diese werden mit großem Erfolg angenommen!

Welchen Mehrwert bietet das Portal den Mosel-Interessierten und potenziellen Feriengästen?

Ob Feriengast oder Einheimischer. Auf Mosel-Erlebnisse.de können sich Besucher bestens informieren. Erlebnisse und Aktivitäten werden beschrieben und meist mit einem direkten Link zur jeweiligen Attraktion verknüpft. Auf unserer interaktiven Karte können Attraktionen ausgewählt und ein schöner Tag an der Mosel geplant werden. Der Moselsteig und seine Seitensprünge werden ebenso beschrieben, wie Gleitschirmflüge hoch über dem Fluß oder Kanutouren auf der Mosel. Im Anschluss geht es dann für die Gäste in ein gutes Restaurant, eine Weinstube oder zum Lieblingswinzer - auch diese finden sich auf Mosel-Erlebnisse.de und runden somit das Erlebenswerte entlang der Mosel gelungen ab. Mit dem Portal Mosel-Erlebnisse.de gibt es einfach mehr zu erleben!

Was fasziniert Sie an der Mosel?

Mich fasziniert der Fluß, die Landschaft und die Natur. Einfach alles im Tal und auf der Bergen rund um die Mosel übt seit jeher eine Faszination auf mich aus. So bin ich selbst in meiner Freizeit oft mit dem Mountainbike oder auch zu Fuß dort unterwegs. Die Landschaft lädt einfach zum Erholen ein und ist gleichzeitig für Aktivitäten gemacht. Zum Abschluss eines tollen Tages sind wir oft zu zweit oder mit Freunden dort zu Gast. Ich habe auch die Patenschaft für ein Teilstück des Moselsteig übernommen. Die Mosel, die Gastfreundschaft, der Tourismus. Es ist einfach alles für mich mehr als nur dort zu leben.





http://mosel-erlebnisse.de



Das junge und frische Portal für die Mosel ist Ihr Erlebnis Guide und Mosel Reiseführer. Möchten Sie einen unvergesslichen und atemberaubenden Aufenthalt in einer der schönsten Regionen Deutschlands genießen. Mosel-Erlebnisse.de steht für ESSEN. TRINKEN. MEHR ERLEBEN an der Mosel. Wir sind Ihr Ansprechpartner, möchten Sie Events oder Ihre Location eintragen oder einen Moselurlaub verbringen, den Sie ganz nach Ihren eigenen Ansprüchen gestalten. Für Unternehmer sind kostenlose Einträge Ihres Business möglich, Sie können Starter Pakete und Premium Pakete buchen, Ihre Restaurants oder Veranstaltungen auflisten und kostenlos Events hinzufügen.

Mosel-Erlebnisse.de

Mosel-Erlebnisse.de

Ralf Zillles

Mühlenweg 6

56290 Mörsdorf

info(at)mosel-erlebnisse.de

0160 3424905 3

http://mosel-erlebnisse.de



Firma: Mosel-Erlebnisse.de

Ansprechpartner: Ralf Zillles

Stadt: Mörsdorf

Telefon: 0160 3424905 3





