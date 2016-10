SKODA unterstützt Medienpreisverleihung der Kindernothilfe (FOTO)

(ots) -

- Kindernothilfe vergibt renommierte Auszeichnung zum 18. Mal

- Preis geht an Journalisten für Beiträge zum Thema Kinderrechte

- SKODA stellt als Mobilitätspartner exklusiven Shuttle-Service



Journalisten, die in herausragender Weise auf

Kinderrechtsverletzungen im In- und Ausland aufmerksam gemacht haben,

stehen am 4. November in Berlin im Mittelpunkt. Dann vergibt die

Kindernothilfe bereits zum 18. Mal in insgesamt fünf Kategorien den

Medienpreis 'Kinderrechte in der Einen Welt'. Zum mittlerweile 13.

Mal ist SKODA bei der Veranstaltung dabei. Die tschechische

Traditionsmarke unterstützt die Kindernothilfe als Mobilitätspartner

und stellt für die feierliche Preisverleihung elegante

SUPERB-Limousinen für einen exklusiven Shuttle-Service zur Verfügung.



Zwangsverheiratete Minderjährige in Jordanien, ausbeuterische

Kinderarbeit in Bolivien, Kriegskinder in Syrien oder Kinderarmut -

Themen wie diese griffen Journalisten im zurückliegenden Jahr auf, um

auf Kinderrechte und die Situation von Kindern in aller Welt

aufmerksam zu machen. Entstanden sind dabei herausragende Beiträge,

deren Verfasser am 4. November in Berlin auf eine Auszeichnung mit

dem Medienpreis der Kindernothilfe hoffen dürfen. Die

Kinderrechtsorganisation vergibt diese Auszeichnung mittlerweile seit

1999 an hauptberufliche Journalisten und Autoren. Nominiert sind

insgesamt zwölf Beiträge in den Kategorien Print, Hörfunk, TV und

Online. Drei weitere Beiträge, die sich explizit an Kinder und

Jugendliche richten, haben es außerdem auf die Bestenliste für den

,Preis der Kinderjury' geschafft. Als Mobilitätspartner unterstützt

erneut SKODA die Kindernothilfe. Seit 2004 macht die tschechische

Traditionsmarke die Preisverleihung mit einem exklusiven

Shuttle-Service mobil. Zur Gala im DRIVE Volkswagen Group Forum

kommen die Gäste daher auch in diesem Jahr stilvoll in eleganten



SUPERB-Limousinen.



Der Medienpreis der Kindernothilfe ist eine der vielen

renommierten Veranstaltungen, bei denen SKODA als Mobilitätspartner

unterwegs ist. Dazu gehören etwa die Verleihungen der ECHO

Musikpreise, der Hessische Film- und Kinopreis und der Deutsche

Theaterpreis 'Der Faust'.







