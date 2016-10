Weihnachten kommt schneller als man denkt!

Die Vorweihnachtszeit ist oft eine hektische Zeit, in der es viel zu erledigen gibt. Schön, wenn man da einen zeitintensiven Punkt von der To-Do-Liste streichen kann: Das Besorgen eines Weihnachtsbaums. Den gibt es nämlich mittlerweile mit wenigen Klicks online.

(firmenpresse) - Aber da dämmert dem bewussten Verbraucher schon das nächste Problem: Wo kommen die Bäume her? Kann ich auf die Qualität vertrauen? Laut einer Studie des Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger aus 2013 hat die regionale und gesicherte Herkunft des Weihnachtsbaums für etwa die Hälfte der Verbraucher eine hohe Bedeutung. Für diese Kunden gibt es eine Lösung: Sie können ihren Weihnachtsbaum direkt beim Erzeuger online kaufen! Der Hof Oelkers aus der Nordheide bietet unter www.hofladen-oelkers.de Weihnachtsbäume in unterschiedlichen Größen an, die auch inklusive Baumschmuck zu bekommen sind. Die Nordmanntannen des zertifizierten Betriebes stammen aus gesicherter Herkunft und überzeugen durch ihre hohe Qualität.

Ergänzt wird das Shop-Angebot durch eine Auswahl an Produkten aus der Hofküche, wie der Klauenburger Hochzeitssuppe. Auch die beliebten Frühstücks- und Brunch-Gutscheine können online bestellt werden. In den jeweiligen Saisonzeiten werden taufrischer Spargel und Heidelbeeren direkt vom Feld über den Shop vertrieben.

„Unser Hof lebt davon, dass wir in der Direktvermarktung immer wieder neue Wege gehen und der Onlinevertrieb gehört heute einfach dazu.“, so lautet die Einschätzung von Angela Oelkers, der dieses Thema sehr am Herzen liegt. „Die Kunden erhalten Weihnachtsbäume in bester Qualität direkt vom Erzeuger, ohne sich selbst um den Transport kümmern zu müssen.“







Auf Hof Oelkers hat die Direktvermarktung der hofeigenen Produkte eine lange Tradition, die vor über 50 Jahren mit der Spezialisierung auf den Anbau von Weihnachtsbäumen und Spargel begann. Heute ist der Betrieb einer der größten Weihnachtsbaumproduzenten Deutschlands und bietet auch Buchsbäume und Heidelbeeren aus den eigenen Kulturen an. Daneben ist der Hof mit dem großen, hellen Hofladen und dem Café/Restaurant mittlerweile ein beliebtes Einkaufs- und Ausflugsziel vor den Toren Hamburgs.

