CNH Industrialübernimmt Kongskilde Agriculture

(ots) - CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI:

CNHI) gab heute die Vereinbarung über den Kauf der

landwirtschaftlichen Sparte für Grünlandtechnik und Bodenbearbeitung

von Kongskilde Industries, das Teil des dänischen Konzerns Dansk

Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.) ist, bekannt. Diese Sparte

steht für die Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Lösungen für

landwirtschaftliche Anwendungen in den Bereichen Bodenbearbeitung,

Aussaat sowie Heu- und Futtermittelernte unter verschiedenen Marken,

wozu auch Kongskilde, Överum und JF gehören.



Die Übernahme umfasst den Transfer der Angebotspalette, die mit

den Aktivitäten von Kongskilde Industries rund um die Bereichen

Bodenbearbeitung, Aussaat sowie Heu- und Futtermittelernte im

Zusammenhang stehen. Zu den Produktionsstätten in diesem

Geschäftssegment gehören zwei Fabriken in Europa - jeweils eine in

Polen und eine in Schweden. Die Transaktion ist noch von

verschiedenen Abschlusskonditionen abhängig, wozu auch Genehmigungen

durch die Behörden gehören.



Als Ergebnis der Vereinbarung mit DLG A.m.b.A. wird New Holland

Agriculture, die globale Marke von CNH Industrial für Landmaschinen,

eine erhebliche Erweiterung seines Produktangebots vornehmen, was zu

einer Stärkung des Angebots in den Bereichen Bodenbearbeitung,

Aussaat sowie Heu- und Futtermittelernte führen wird. New Holland

hat sich schon lange als Marktführer im Bereich Heumaschinen

etabliert. Diese Geschichte reicht bis in das Jahr 1940 zurück, als

mit der Einführung der ersten Selbstbindemaschine mit automatischer

Aufnahme für amerikanische Farmer eine bahnbrechende Neuerung in der

Heuernte geschaffen worden war. Heute ist New Holland eine weltweit

führende Marke und ein Marktführer in Nordamerika bei Heumaschinen

mit einem Komplettangebot an Ausrüstungen für die Heuproduktion für



eine Vielzahl an Bereichen aus der Landwirtschaft, der Herstellung

von Milchprodukten und der Viehwirtschaft.



"Wir sind stolz, die weithin anerkannten Produkte und Marken von

Kongskilde, Överum und JF in der CNH Industrial Group willkommen

heißen zu dürfen. Wir haben die Absicht, auf dieser Tradition

aufzubauen und für die beiden Marken als Bestandteil unseres

weltweiten Vertriebsnetzes eine erhebliche Ausweitung beim

Marktzugang zu erreichen", sagte dazu Richard Tobin, CEO von CNH

Industrial.



Mithilfe dieser Vereinbarung wird New Holland in der Lage sein,

seinen Kunden auf der ganzen Welt noch mehr innovative und noch

umfangreichere Lösungen bei der Ausrüstung für ihren betrieblichen

Bedarf bei Bodenbearbeitung, Aussaat und Ernte anzubieten sowie Heu-

und Futtermittelernte anzubieten.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit

führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender

industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und

weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem

jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:

Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und

Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;

Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-

und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;

Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den

Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und

Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des

Unternehmens: www.cnhindustrial.com



Original-Content von: CNH Industrial N.V., übermittelt durch news aktuell



