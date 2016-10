Cosmos Konkret - Berufsunfähigkeitsschutz | Teil 4 von 4 / Wie viele Steuern zahlt man auf Berufsunfähigkeitsrenten? (FOTO)

(ots) -

Erwerbsminderungsrente, Berufsunfähigkeitsrente, abstrakte

Verweisung... Die unterschiedlichen Begriffe im Zusammenhang mit der

Absicherung der eigenen Arbeitskraft können ganz schön verwirren.

Zudem kursieren im Netz zahlreiche Irrtümer rund um den staatlichen

und privaten Schutz. In einer vierteiligen Serie erklären

CosmosDirekt-Experten, was man als Arbeitnehmer wissen sollte.



Im vierten Teil der Serie "Cosmos Konkret" erläutert Michael

Greifenberg, Versicherungsexperte von CosmosDirekt, wie private

Berufsunfähigkeitsrenten, die nicht an einen Riester- oder

Basisrentenvertrag gekoppelt sind, steuerlich behandelt werden: "Der

Beitrag zum privaten Berufsunfähigkeitsschutz wird aus dem

versteuerten Einkommen gezahlt; bei der ausgezahlten

Berufsunfähigkeitsrente ist dann nur der Ertragsanteil

steuerpflichtig. Es gilt: Je länger die Rentenzahlung zugesagt wird,

desto höher ist auch der zu versteuernde Ertragsanteil. Generell ist

Einkommensteuer aber erst dann zu zahlen, wenn das gesamte zu

versteuernde Einkommen über dem Grundfreibetrag von derzeit 8.652

Euro liegt."



Lange Rentendauer = hohe steuerliche Belastung?



Die Rente aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung zählt

zu den zeitlich begrenzten Leibrenten. Die ursprünglichen Beiträge

stammen in der Regel aus dem versteuerten Einkommen, daher sind die

Rentenleistungen selbst nicht in voller Höhe steuerpflichtig.

Lediglich der sogenannte Ertragsanteil wird versteuert. Dieser

erfasst pauschal die in den Rentenzahlungen enthaltenen Zinsen. Die

Höhe ist abhängig von der zugesagten Rentenlaufzeit.



Je länger die Zahlung der Rente vereinbart wird, desto höher ist

der zu versteuernde Anteil. Wird die Rente beispielsweise für 10

Jahre bewilligt, sind 12 Prozent steuerpflichtig. Ist die

voraussichtliche Leistungsdauer sehr lang, zum Beispiel 40 Jahre,



liegt der steuerpflichtige Anteil bei 39 Prozent - 61 Prozent der

Rente sind immer noch steuerfrei.(1) Außerdem wird erst das zu

versteuernde Einkommen, das über dem Grundfreibetrag von aktuell

8.652 Euro für Alleinstehende und 17.304 Euro für zusammenveranlagte

Ehepaare liegt, überhaupt versteuert.



Ein Beispiel: Eine 35-jährige Frau mit einer vereinbarten

Berufsunfähigkeitsrente von 1.300 Euro monatlich wird berufsunfähig.

Der Versicherer hat ihr eine Rente bis zum 67. Lebensjahr zugesagt.

Das bedeutet: Sie erhält voraussichtlich 32 Jahre lang

Rentenzahlungen. Laut Ertragsanteiltabelle muss sie 32 Prozent

Ertragsanteil versteuern. Es ist also nicht die volle Rente von

15.600 Euro jährlich steuerpflichtig. Lediglich 4.992 Euro werden mit

dem individuellen Steuersatz besteuert, 10.608 Euro bleiben

steuerfrei. Da aber der Grundfreibetrag von 8.652 Euro in diesem

Beispiel nicht überschritten wird, zahlt die Frau keine Steuern.

Falls sie jedoch zusätzlich etwa Mieteinnahmen oder eine staatliche

Erwerbsminderungsrente erhält oder sie einen Ehemann mit eigenem

Einkommen hat, können aufgrund des dann höheren zu versteuernden

Einkommens Steuern anfallen.



(1) Bei einigen Alterskonstellationen kann auch das zum Zeitpunkt

des Rentenbeginns vollendete Lebensjahr einen Einfluss auf die

Besteuerung haben, siehe Spalte 3 der Ertragsanteiltabelle in § 55

Abs. 2 EStDV.



In der Reihe "Cosmos Konkret - Berufsunfähigkeitsschutz" bisher

erschienen:



Teil 1: Berufsunfähigkeitsrente = Erwerbsminderungsrente?

(10.10.2016)

https://www.cosmosdirekt.de/veroeffentlichungen/bu-schutz-192066/



Teil 2: Wann ist der richtige Zeitpunkt für privaten

Berufsunfähigkeitsschutz? (17.10.2016)

www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-abschluss



Teil 3: Berufsunfähigkeitsschutz trotz Risiko-Sport? (24.10.2016)

www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-risikosport







