Weihnachtsmarkt Kölner Altstadt: Wintermärchen in der "Heimat der Heinzel" bis 8. Januar (FOTO)

(ots) -

Jedes Jahr fiebern Kölner und Besucher der Domstadt dem Moment

entgegen, wenn der größte und älteste Weihnachtsmarkt der Stadt seine

Pforten öffnet. Die liebevoll gestalteten Hütten der "Heimat der

Heinzel" auf Heumarkt und Alter Markt sind mit abertausenden Lichtern

und vielen versteckten Heinzelmännchen geschmückt.



Für viele Besucher ist es ein ganz besonderes Erlebnis,

Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit zuzusehen. Handwerker aus ganz

Europa kommen in der Weihnachtszeit nach Köln, um ihre

außergewöhnlichen Kreationen vorzustellen - ob Schmied, Glasbläser,

Holzkünstler oder Töpferei-Meister. Darüber hinaus bietet der Markt

viele Spezialitätengassen - von der Antik-, Gold-, Krämer-, über die

Nasch-, Winter-, Weihnachts- bis hin zur Spielzeuggasse.



Größte innerstädtische Open Air-Eisbahn Deutschlands: Der

Höhepunkt des außergewöhnlichen Marktes wird auch in diesem Jahr die

Eisbahn ein. Auf einer Strecke von über 100 Metern ziehen die

Besucher in jeder Saison entspannt ihre Bahnen. Auch über die

Feiertage hinaus haben passionierte Schlittschuhläufer die

Möglichkeit, sich rund um das beleuchtete Denkmal des Preußenkönigs

auf dem Eis auszutoben: "Heinzels Wintermärchen" auf dem Heumarkt

bleibt inklusive Eisbahn bis zum 8. Januar geöffnet.



Weihnachtsmarkt (Heumarkt und Alter Markt)

21. November bis 23. Dezember 2016



"Heinzels Wintermärchen" (Heumarkt)

21. November 2016 bis 08. Januar 2017 (Ruhetage 24./25. Dezember)



Geöffnet täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr, Eislaufbahn ab 10:00

Uhr.



www.heimat-der-heinzel.de



Pressefotos:

http://www.weihnachtsmarkt-altstadt.de/ul/Pressefotos_2016.zip







Pressekontakt:

Public Cologne GmbH

Renate Schmidt

Gertrudenstraße 9

50667 Köln

Tel.: 0221 / 27202-62

E-Mail: info(at)publiccologne.de





Original-Content von: Heinzel GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Heinzel GmbH 1eisbahn.jpg lift11.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.10.2016 - 10:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1418647

Anzahl Zeichen: 2157

Kontakt-Informationen:

Firma: Heinzel GmbH 1eisbahn.jpg lift11.jpg

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung