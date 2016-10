Mauerziegel - Die nächste Generation

Unipor-Ziegel-Gruppe mit neuem Messekonzept auf der BAU 2017

Am Unipor-Messestand auf der BAU 2017 laden zwei Meeting-Zonen zum Gespräch am Stand 320 in Halle A3

(firmenpresse) - Frischer Wind: Mit neu konzipiertem Messestand präsentiert sich die Unipor-Ziegel-Gruppe auf der BAU 2017 in München. Im Fokus stehen dabei nachhaltige Baustoff-Lösungen sowie ein erhöhter Wohnkomfort. Vor allem die neue Ziegel-Generation "Unipor Silvacor" mit ihrem Dämmstoffkern aus sortenreinen Nadelhölzern bietet hier viele Möglichkeiten. "Diese Mauerziegel-Gattung ist nicht nur besonders wohngesund, sondern auch ökologisch verträglich", erklärt Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der Unipor-Gruppe. "Der Silvacor vereint erstmals witterungsbeständige Ziegel mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz." Nähere Informationen zum Unipor-Silvacor sowie zum sonstigen umfangreichen Produktprogramm erhalten Fachleute direkt am Unipor-Messestand 320 in Halle A3.



Ins rechte Licht gerückt: Für die BAU 2017 in München (16. bis 21. Januar) hat die Unipor-Ziegel-Gruppe ein neues Messekonzept erdacht. Ziel war es, die ausgestellten Produkte angemessen zu präsentieren und zu repräsentieren. So hat sich der bundesweite Verband mittelständischer Ziegel-Hersteller die Weiterentwicklung der Ziegeltechnologie auf seine Fahnen geschrieben. Denn gerade vor dem Hintergrund der angespannten Wohnsituation in Ballungsgebieten erhält, neben hohen ökologischen Standards, auch die Wirtschaftlichkeit eines Baustoffes immer mehr Bedeutung.



Zukunftsfähige Technik - modern präsentiert



Im Zentrum des Unipor-Messestandes soll die moderne Ausstellungsfläche stehen. "Hier wird der Unipor Silvacor medial präsentiert", erläutert Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer von Unipor. Filme zu Baustoffentwicklungen wie den Mauerziegeln "Unipor Silvacor" und "Unipor Coriso" werden dort ebenso gezeigt wie Verarbeitungsvideos zum "Mauertec-System" und eine Unternehmenspräsentation. Neben Exponaten des bewährten Coriso-Sortimentes wird zudem der neue "Unipor W07 Silvacor" zentral ausgestellt. So können sich die Besucher live vor Ort ein genaues Bild machen. "Natürlich möchten wir unsere innovativen Baustoffe auch angemessen präsentieren", erläutert Fehlhaber.





Das Beste aus zwei Welten



Besonderes Augenmerk auf der BAU 2017 gilt dem Unipor W07 Silvacor. Nach dem Vorbild der Coriso-Mauerziegel enthält auch der Silvacor einen hochwärmedämmenden Kern. Dieser ist, anders als bei Coriso-Ziegeln, jedoch nicht mineralischen Ursprungs, sondern besteht aus sortenreinen Nadelholzfasern. Damit stellt er die erste gelungene Kombination aus massivem Wandbaustoff und nachwachsendem Rohstoff dar. Auf diese Weise gelingt Unipor der Spagat zwischen guten bauphysikalischen Eigenschaften bei hoher Energieeffizienz und einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Nach dem Unipor W07 Silvacor sollen künftig auch weitere bestehende Unipor-Mauerziegel mit dem Silvacor-Dämmstoffkern versehen werden. Damit will die Gruppe den besonders wohngesunden und zukunftsorientierten Baustoff noch weiter vorantreiben. Neben Langlebigkeit und Werterhalt zeichnet den Unipor-Silvacor auch seine gute Recyclingfähigkeit aus: Beide Komponenten - Ziegel und Dämmstoff - lassen sich am Ende ihres Lebenszyklus problemlos wieder trennen und machen den Mauerziegel damit bis ins Letzte nachhaltig.



Natürlich bietet der Messestand auch Informationen zu sämtlichen weiteren Produkten der Unipor-Ziegel-Gruppe: verschiedenen Coriso-Varianten und Unipor-Systemprodukten. Zwei bequeme Meeting-Zonen laden Planer, Bauunternehmer und Baustoffhändler dabei zum Gespräch mit den Experten vor Ort sowie zu einem kleinen Imbiss ein - in Halle A3, Stand 320.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.unipor.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Unipor-Ziegel-Gruppe ist ein Verbund von 8 mittelständischen Mauerziegel-Herstellern, der über einen bundesweiten Marktanteil von rund 25 Prozent verfügt. Produkte der Marke "UNIPOR" gibt es für den gesamten Hochbau - von hoch wärmedämmenden Außenwand-Ziegeln bis zu Schwer-Ziegeln aus gebranntem Ton. Sie werden überwiegend für das klassische Eigenheim sowie im mehrgeschossigen Mietwohnungsbau eingesetzt. Das Produktprogramm, ergänzt durch eine umfassende Bauberatung, wird als "UNIPOR Ziegel System" angeboten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

UNIPOR Ziegel Gruppe

Leseranfragen:

Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.10.2016 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1418648

Anzahl Zeichen: 3736

Kontakt-Informationen:

Firma: UNIPOR Ziegel Gruppe

Ansprechpartner: Maria Steinmetz

Stadt: München

Telefon: 02 14-20 69 10



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.