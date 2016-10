Erster Spielturm Musterpark in Österreich eröffnet

Am 28. Oktober eröffnete der Spielturm Hersteller ISIDOR seinen ersten Musterpark in Österreich - ausgelassene Feiertagsstimmung vor allem für die kleinen Besucher war garantiert.

ISIDOR Holzbau - Ihr Spezialist für Spieltürme und Stelzenhäuser

(firmenpresse) - Die ISIDOR GmbH mit Sitz in Brandenburg zählt zu den größten Anbietern von Spieltürmen, Saunen und Grillkotas deutschlandweit. Dementsprechend gut besucht ist der Musterpark in Brandenburg direkt am Produktionsgelände. Aufgrund des großen Interesses am ISIDOR Sortiment von Kunden aus Österreich war die Gestaltung eines Musterparks beim Nachbarn schon seit vergangenem Jahr in Planung und konnte nun eröffnet werden.



Der Spielturm Musterpark in Perg bietet auf 1500 m² eine umfassende Produktübersicht nicht nur über Spieltürme, sondern auch über Saunas, Grillkotas und Holzpools. Über 25 Ausstellungsstücke, ein Großteil davon Spieltürme, sind für die Besucher live erlebbar. Bei ISIDOR legt man großen Wert auf Naturbelassenheit, sämtliche Produkte werden aus hochqualitativem Holz gefertigt und unbehandelt ausgeliefert. Im Musterpark können Interessierte die verschiedenen Produkte hautnah erleben und den Wohlfühlcharakter von unbehandeltem Holz in aller Ruhe genießen, sei es im Saunahäuschen oder in der Grillkota.



Zum Eröffnungsfest bot ISIDOR jede Menge Unterhaltung für Groß und Klein - von der "After Work Party" mit Lounge Musik und Fingerfood über Oktoberfeststimmung mit Volksmusik und Weißwurst bis hin zum Highlight für die Kleinsten, dem "Kinderwelt" Tag am Sonntag mit Clowns und Schminkecke.



Der Musterpark in Perg liegt nahe der Stadt Enns in Oberösterreich und ist auch für Besucher aus Süddeutschland optimal zu erreichen. Mittwochs bis freitags von 13.00 bis 18.00 Uhr sowie an Samstagen von 10.00 bis 15.00 Uhr können Interessierte vorbei kommen und sich zu den Produkten beraten lassen. Selbstverständlich sind auch die kleinen Gäste in dieser Zeit willkommen, bei einer Auswahl von 17 Spieltürmen dürfte keine Langeweile aufkommen!



Mehr Informationen zur Musterpark Eröffnung sowie zu den Produkten erhalten Interessierte auf der Website des Unternehmens unter spielturm.isidor.eu. Spielturm Fans in anderen Teilen Österreichs müssen übrigens nicht mehr lange warten: 2017 sollen weitere Musterparks in Wien und Salzburg eröffnet werden.









Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.