Erfolgserprobter Tages-Workshop für Kompetenz im Internet-Marketing

Unternehmen werden vermehrt nach Ihrer Internet-Präsenz beurteilt. Wie sehen die Suchergebnisse aus? Ist die Homepage Handy-freundlich? Wird Mehrwert-Information geboten? Stärke der Suchergebnisse?

Erfolgs-erprobter Praxis-Workshop für optimiertes Internet-Marketing

(firmenpresse) - Die Verantwortlichen für den Internet-Auftritt des Unternehmens brauchen Kompetenz durch erfolgserprobte, sofort anwendbare Weiterbildungs-Kurse. Noch nie war es so einfach und kosteneffizient wie heute, mit kompetentem Internet-Marketing (Homepage, Online-PR, Social Media, Direct-eMail, Online-Werbung, AdWords, usw.) den Erfolg des Unternehmens positiv und nachhaltig zu stärken.



Praxis-Workshops für Internet-Marketing-Kompetenz mit Experten Tipps



Führende Kompetenz im Internet-Marketing wird immer wichtiger für die Unternehmen. Neu erworbenes Wissen und Können muss erfolgs- und praxis-erpobt sein. Durchschnitt genügt heute nicht mehr. Dieser eintägige Praxis-Workshop von Effiprom zeigt anhand von Praxis-Beispielen, wie Unternehmen das führende Internet-Marketing aufbauen und halten können.



Erfolgs-erprobter Praxis-Workshop für optimiertes Internet-Marketing

(Erfolgs-Strategie, Experten-Tipps, erfolgreiche Umsetzungs-Beispiele)



Ziel: Die Teilnehmer erreichen entscheidenden Kompetenz-Gewinn, durch erfolgs-erprobte Strategie-Empfehlungen, Optimierungs-Tipps und Online-Beispiele.



Die 2 Arten der Praxis-Workshops für Internet-Marketing-Kompetenz sind:



- interne Workshops bei Unternehmen (Teilnehmerzahl nach Wahl).



- Workshop für Einzelpersonen mit 4 bis 7 Teilnehmenden:



Dauer: 1 Tag, von 9 bis 17h



Inhalt:

Erfolgs-Strategien und Umsetzung im Internet und in Social Media

- Homepage-Optimierung

- Brainwriting: "Content-Optimierung und Mehrwert für Kunden"

- Online-PR-Optimierung

- Social Media-Optimierung

- Brainwriting: "Verbreitung im Internet und SEO-Strategie"

- eMail-Marketing-Optimierung

- Online-Werbe-Optimierung.



Firmen-Kurse:

- Kursdaten nach Vereinbarung

- Kosten CHF 1'500.- oder Euro 1'380.- pauschal, zuzüglich Reisespesen und MwSt

- Inbegriffen: Teilnehmerzahl nach freier Wahl und Kursdokumentation.





Kurse für Einzelteilnehmer:

- Mittwoch, 16. November 2016

- Donnerstag, 12. Januar 2017



Ort der Workshops für Einzelteilnehmer:

Effiprom.ch, Weidstrasse 12, 8913 Ottenbach-Zürich, Schweiz

Kurskosten: CHF 380.- pro Teilnehmer, inkl. Kursattest und Dokumentation (per Rechnung).



Anmeldung:

Per eMail an: heinrich(at)effiprom.ch oder Tel. +41 44 761 03 87 (Anmeldung wird bestätigt).









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.effiprom.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Effiprom GmbH vereinigt ein führendes Kompetenz-Netzwerk für Erfolgs-Know how und erfolgserprobte Optimierungs-Konzepte. Die Experten der Effiprom sind spezialisiert auf Kommunikations-Konzeption und Support nach Bedarf, in Social Media- und Online-Marketing, Werbung, PR, Direktmarketing, Verkauf. Basierend auf den erfolgreichen Praxisbeispielen, bieten die Experten von Effiprom Praxis-Workshop-Kurse an, die den Teilnehmenden sofort anwendbaren und nachhaltigen Kompetenzgewinn bringen. Interessenten können eine kostenfreie Erstberatung im Umfang von einer Stunde abrufen,in der die Experten von Effiprom konkrete Optimierungs-Chancen aufzeigen (zum Beispiel für die Internet-Aktivitäten und Suchmaschinen-Ergebnisse).



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quell-Link auf unsere Homepage (http://www.effiprom.com) auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Effiprom GmbH

Leseranfragen:

Weidstrasse 12, 8913 Ottenbach ZH

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.10.2016 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1418650

Anzahl Zeichen: 2766

Kontakt-Informationen:

Firma: Effiprom GmbH

Ansprechpartner: Emil Heinrich

Stadt: Ottenbach-Zürich

Telefon: +41 44 761 03 87



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.