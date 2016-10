Dienstreise-Online: Reisekosten abrechnen ? wo sie entstehen

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen - etwa der Buchhaltung der eigenen Firma, wo denn nur die ganzen Belege geblieben sind. Das geht auch anders: Dienstreise-Online nimmt allen Beteiligten viel Arbeit ab. Die Mitarbeiter können alle

Online Belege verwalten für die Reisekostenabrechnung

(firmenpresse) - Geschäftsreisen wären so schön, wenn im Anschluss nicht die ?Zettelwirtschaft? auf die Beteiligten warten würde. Beide Seiten ? reisende Mitarbeiter ebenso wie die Buchhaltung ? wünschen sich eine probate Lösung, die auch die aktuelle Gesetzgebung mit berücksichtigt.

Dienstreise-Online ist eine Browser-Lösung, die einen großen Vorteil mitbringt: Alle Beteiligten können von jedem Computer der Welt aus auf die Dienstleistung der Software zugreifen ? es muss dafür nur ein Web-Browser vorhanden sein. Dabei haben die Entwickler vor allem an die mobilen Endgeräte gedacht und Dienstreise-Online für Smartphones, Tablets und Tablet-PCs angepasst.

Rouwen Stallwanger von der verantwortlichen Firma stallwanger IT.dev aus München: ?Viele Außenmitarbeiter und Mitarbeiter auf Dienstreise wünschen sich eine mobile Lösung, da sie so alle Ausgaben sofort erfassen können und nichts mehr in Vergessenheit gerät. Lästige Wartezeiten beim Kunden, in der Bahn oder im Stau können so gleich effizient genutzt werden.?

Reisekostenbelege, Spesenquittungen verwalten

Dienstreise-Online nimmt alle Kerndaten zu einer Reise entgegen, notiert den Reisegrund und erfasst die Fahrt-, Hotel- und Bewirtungskosten, wobei die Belege (Zugtickets, Taxi-Rechnungen, Bewirtungsbelege) auch gleich fotografiert und in die Abrechnung integriert werden können.

Das Online-Portal kennt die aktuelle Gesetzgebung, sodass automatisch die richtigen Verpflegungspauschalen berechnet und die verschiedenen Gesetze angewendet werden. Auf diese Weise entsteht eine komplette Reisekostenabrechnung, die sich gern als PDF speichern und ausgeben lässt, auf die aber auch die Buchhaltung der Firma Zugriff hat.

Rouwen Stallwanger: ?Dienstreise-Online ist ein Employee Self Service (ESS). Jeder Mitarbeiter erhält hier einen eigenen Account und erfasst auch die Daten selbst. So reduziert man den Aufwand bei der Personalverwaltung, schafft Transparenz für den Betriebsrat und entlastet sowohl die Buchhaltung als auch die IT. Vor allem sorgt die Verwendung des Portals für eine große Zeitersparnis und für deutlich weniger Stress.?

Die Buchhaltung selbst hat jederzeit einen Überblick über die Dienstreisen der Mitarbeiter. Problemlos lassen sich die wichtigen Daten extrahieren und für das eigene Buchhaltungssystem oder die Lohnbuchhaltung verwenden.

Bezugsquelle

In der Firma lässt sich Dienstreise-Online als Client-User-Package bereits ab 9 Euro Grundpreis im Monat buchen unter:

www.dienstreise-online.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.stallwanger.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

stallwanger IT ist ein Beratungsunternehmen für individuelle B2B-Lösungen im Office-Umfeld. Das Unternehmen bietet Produkte an, mit denen sich Controlling-Kennziffern aus Datenbanksystemen visualisieren sowie strategische Kennzahlen auf Top-Management-Ebenen für Vertrieb, Marketing, Finanzen und das Personalwesen (HR) realisieren lassen. www.stallwanger.net

Dies ist eine Pressemitteilung von

stallwanger IT.dev

PresseKontakt / Agentur:

stallwanger IT.dev

Lars Reinecke

Heilmannstraße 7

81479 München

info(at)stallwanger.net

089/74975123

www.stallwanger.net



Datum: 31.10.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1418653

Anzahl Zeichen: 2997

Kontakt-Informationen:

Firma: stallwanger IT.dev

Ansprechpartner: Lars Reinecke

Stadt: München

Telefon: 089/74975123





Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung