Anlageberatung wie sei sein soll - frei von Provisionen!

Honorar-Anlageberatung = Anlageberatung nach Maßstäben des deutschen Verbraucherschutzes.

Honorar-Anlageberater Steffen Grebe bietet individuelle und maßgeschneiderte Anlagekonzepte.

(firmenpresse) - Die Verbraucherzentralen in Deutschland fordern seit Jahren ein gesetzliches Provisionsverbot beim Vertrieb von Finanzprodukten um sicherzustellen, dass die Interessen der Verbraucher im Mittelpunkt stehen - nicht die Interessen der Berater. Vor allem ist es 8 Jahre nach der Lehmann-Pleite überfällig! Die Umsetzung dieses Provisionsverbots ist in vielen europäischen Ländern (insbesondere in England und Holland) bereits erfolgt.

Nach 25 Jahren hat sich Steffen Grebe aus der Welt der Banken und damit dem provisionsorientierten Vertrieb von Finanzprodukten verabschiedet. Bei der Gründung seines Unternehmens war dem studierten Betriebswirt (VWA) und Bankfachwirt (IHK) ein System ohne versteckte Kosten und Provisionen wichtig, im Vordergrund steht der partnerschaftliche und ehrliche Umgang mit seinen Mandanten. Die Lösung: Das neugeschaffene Berufsbild des Honorar-Anlageberaters. Denn diese dürfen per Gesetz keine Provisionen annehmen. Sie sind wirtschaftlich nicht vom Produktverkauf abhängig und sind eine von Produktanbietern unabhängige Beratergruppe.

Finanzexperte Steffen Grebe berät seine Kunden ausschließlich auf Basis eines im Voraus vereinbarten Honorars. Die Auswahl geeigneter Finanzinstrumente erfolgt anhand den Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung der letzten Jahrzehnte. Sämtliche Produktlösungen sind provisionsfrei und haben geringe laufende Kosten. Für Anleger ergibt sich hieraus eine deutliche Erhöhung der Rendite bzw. im Ergebnis mehr Rente bei gleichem Kapitaleinsatz.

Eine gute Geldanlage ist:

PROVISIONSFREI - UNABHÄNGIG - EHRLICH

Allen Interessierten, die auf der Suche nach einer individuellen und maßgeschneiderten Finanzberatung sind, bei der kein Verkaufsdruck und kein Interessenskonflikt besteht steht Steffen Grebe gerne für ein erstes unverbindliches Gespräch zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.honorarfinanz-stuttgart.de Für Terminvereinbarungen und weitere telefonisch Auskünfte erreichen Sie die Honorarfinanz AG unter (07142) 9667844.





Die Honorarfinanz AG hat sich als staatlich zugelassenes Institut für Honorar-Anlageberatung auf die Ausarbeitung von maßgeschneiderten Anlagekonzepten spezialisiert. Dabei arbeitet sie völlig provisionsfrei und ausschließlich auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte.



Dienstleistungen: Wissenschaftliche Anlageberatung / Zweite-Meinung-Service / Finanzplanung

Honorarfinanz-Stuttgart.de

Honorarfinanz Stuttgart

Steffen Grebe

Paul-Ehrlich-Str. 14

74321 Bietigheim-Bissingen

steffen.grebe(at)honorarfinanz.ag

07142

www.honorarfinanz-stuttgart.de



Firma: Honorarfinanz-Stuttgart.de

Ansprechpartner: Steffen Grebe

Stadt: Bietigheim-Bissingen

Telefon: 07142/96678-44





