Viel Platz in edlem Design

(firmenpresse) - Berlin. Am kommenden Wochenende lädt Roth-Massivhaus zur Besichtigung einer modernen Stadtvilla Verona nach Birkenwerder. Die ruhige, ursprüngliche Stadt liegt mitten im Grünen und nur einen Katzensprung von Berlin entfernt.

Vor Ort werden Experten des familiengeführten Bauunternehmens sein, die alle Fragen rund um die Planung und den Bau des Hauses beantworten. Denn individuelle Beratung hat bei Roth-Massivhaus Priorität.



Leben, wie andere Urlaub machen, wird im Entwurf der Stadtvilla Verona Wirklichkeit. Klassische Formen in Kombination mit verspielten Details, wie Sprossenfenstern, machen den Architekturstil aus. Der abgewalmte Eingangsbereich auf zwei Rundsäulen heißt Besucher herzlich willkommen.



Insgesamt bietet das Haus auf zwei Etagen großzügige 186 Quadratmeter. Der Wohn-Ess-Bereich und die durch einen breiten Durchgang zu erreichende Küche erstrecken sich über die gesamte Hausbreite und messen zusammen 50 Quadratmeter. Bodentiefe Fenster sorgen für lichtdurchflutete Räume und einen freien Blick in den Garten. Vervollständigt wird das Erdgeschoss durch ein Gäste-WC mit Dusche, ein Schlafzimmer sowie dem Hauswirtschaftsraum.



In der ersten Etage wurden zwei Kinder-, ein Arbeitszimmer sowie der elterliche Schlafbereich geplant. Zwei praktische Abstellräume versprechen den nötigen Stauraum und sorgen so für Ordnung. Das hochwertige Familienbad mit Badewanne und bodengleicher Dusche lädt zum Entspannen ein. Eine hübsche Ornamentverglasung bringt Flair ins Bad und verhindert ungebetene Einblicke.



Für dauerhaft niedrige Betriebskosten der Warmwasserbereitung sorgt eine Solaranlage. Eine Fußbodenheizung im gesamten Haus garantiert Behaglichkeit. Das Sicherheitsgefühl und die Einbruchshemmung wird durch eine Haustür mit 4-Punkt Verrieglung unterstützt.



Die Villa Verona kann am 5./6. November in 16547 Birkenwerder

besichtigt werden. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen). Das Haus wird jeweils zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet sein, die Anfahrt ist beschildert.









Die Bau- GmbH Roth wurde 1999 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Unter dem Markennamen Roth-Massivhaus hat sich das Familienunternehmen zu einem der führenden regionalen Anbieter für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise entwickelt. Das Unternehmen ist überwiegend in Norddeutschland tätig und unterhält Niederlassungen in Berlin und Hamburg. Mehr als 2.100 Bauherrenfamilien haben sich bisher für ein Haus der Firma entschieden.

