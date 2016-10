Mauve kooperiert mit der Hochschule Ruhr West

Software-Entwickler bietet duales Studium an

Christian Mauve, Geschäftsführer Mauve Mailorder Software GmbH& Co. KG

(firmenpresse) - Essen, 31. Oktober 2016*****Der in Essen ansässige Entwickler von Apothekenversandhandelslösungen Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG und die Hochschule Ruhr West in Mülheim kooperieren im Bereich des dualen Studiums. Hierbei wird das Studium an der Hochschule mit einer betrieblichen Ausbildung oder Praxistätigkeit im Unternehmen kombiniert. Das heißt, dass sich Mitarbeiter von Mauve, die über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen und bei Mauve einer im Hinblick auf den Studiengang adäquaten Tätigkeit nachgehen, im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik (dual praxisintegriert) an der HRW zulassungsfrei einschreiben können. Die Regelstudienzeit beträgt viereinhalb Jahre. Das Thema der Bachelorarbeit wird von Mauve in Absprache mit der HRW gestellt.

Im praxisintegrierten Studium sind die Studierenden in der Regel während des gesamten Studienverlaufs an 2 bis 3 Tagen pro Vorlesungswoche sowie in vorlesungsfreien Zeiten in Unternehmen als Werkstudierende, Teilzeitbeschäftigte oder Praktikantinnen und Praktikanten tätig.

"Neue, qualifizierte Programmierer zu finden, ist heutzutage schwerer denn je. Zudem haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt, dass Abiturienten, die sich für Softwareprogrammierung begeistern, zwischen einer praxisorientierten Ausbildung und einem Studium hin- und hergerissen sind. Mit unserem Angebot einer dualen Ausbildung lösen wir den Widerstreit der Gefühle auf, indem wir den jungen Leuten die Möglichkeit bieten, das Wissen aus dem Studium und die bei uns gemachte Praxiserfahrung miteinander zu kombinieren. Und letztendlich profitieren auch wir als Unternehmen davon. Wir wissen, was die jungen Menschen können und sie kennen unser Unternehmen, so dass sie spätestens nach dem Studium sofort produktiv für uns arbeiten können", erklärt Mauve-Geschäftsführer Christian Mauve seine Beweggründe für die Kooperation.

Prof. Dr.-Ing, Susanne Staude, Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Hochschule Ruhr West, ergänzt: "Die Bedeutung des dualen Studiums an der HRW wächst stetig. Immer mehr Studierende, aber auch immer mehr Unternehmen sind an dieser Form des Studiums interessiert, da die Absolventinnen und Absolventen sich durch ein sehr gutes Fachwissen und eine hohe Belastbarkeit auszeichnen. Ich freue mich, dass wir mit Mauve einen interessanten Partner für das duale Studium gewonnen haben."





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christan Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, ist laut der Studie "Online Apotheken-Versandhandel 2013" der Marktführer bei Softwarelösungen für den Apotheken-Versandhandel. Beim M-Aposhop Local und M-Aposhop Enterprise handelt es sich um modulare Cloud-basierte Apotheken-Lösungen zur Abwicklung von Versandhandelsaufträgen mit direkter Anbindung an das von Trusted Shops vorzertifizierte Mauve Webshop System. Die speziell auf die Bedürfnisse von Apothekern zugeschnittenen, intuitiv zu bedienenden eCommerce-Lösungen sind einserseits für einen schnellen und einfachen Einstieg in den regionalen Apothekenversand/Botendienst und andererseits durch den hohen Automatisierungsgrad, die modulare Erweiterbarkeit, die Möglichkeiten des Multi-Channel-Vertriebs und Multi-Channel-Marketings für einen professionell betriebenen bundesweiten Versandhandel konzipiert. Die Mauve eigene Virtual Private Cloud garantiert im Rahmen der Webhosting-Architektur eine hohe Verfügbarkeit und Performance der gehosteten Webshops. Zu den Kunden zählen u.a. Zalando, n-tv-Testsieger EU Versandapotheke, Bodyguard Apotheke, Ayvita, CuraVendi, Delmed, omp Versandapotheke und die Bahnhof Apotheke Kempten.

