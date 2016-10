SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 03.11.16 (Woche 44) bis Dienstag, 15.11.16 (Woche 46)

(ots) - Donnerstag, 03. November 2016 (Woche

44)/31.10.2016



22.45Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



- "Aida" zum Auftakt - was wollen die neuen Macher am

Nationaltheater Mannheim mit der alten Tragödie?

- "Bin im Wald" - Corinna Belz' Filmporträt des Schriftstellers

Peter Handke kommt ins Kino

- Musik zum Gähnen? Wenn renommierte Musiker zu "Schlafkonzerten"

einladen



Hinweis: Das Thema über die baufälligen Häuserzeilen in Reutlingen

entfällt und wurde deshalb rausgenommen.



Dienstag, 08. November 2016 (Woche 45)/31.10.2016



01.20(VPS 01.19) Christoph Sonntag - Sonntag im Alltag

Erstsendung:06.11.2015 in SWR/SR



In seinem Programm "Sonntag im Alltag" witzelt der schwäbische

Comedian Christoph Sonntag über Alltagskuriositäten, die jeder kennt.

Vor mehr als 5.000 Zuschauern in der Porsche Arena in Stuttgart

erzählt er über Ehefrauen, das Alter oder das Scheitern an den

täglichen technischen Herausforderungen. Zumeist entdeckt er dabei

eher das Problem als die Lösung.



Sonntag, 13. November 2016 (Woche 46)/31.10.2016



Geänderten Beitrag beachten!



21.45Hannes und der Bürgermeister (WH von DI) Koi Beauty

Erstsendung:08.11.2016 in SWR/SR



Dienstag, 15. November 2016 (Woche 46)/31.10.2016



Tagestipp



20.15Marktcheck



Waschmittel - Muss es immer das teure Markenprodukt sein? Kaffee,

Ketchup oder Grasflecken sind für jedes Waschmittel eine

Herausforderung. Doch gibt es Unterschiede zwischen teuren

Markenprodukten und günstigen Eigenmarken der Discounter? Im Labor

werden Schmutzlöslichkeit und Farbechtheit von verschiedenen

Waschmitteln überprüft. Außerdem macht "Marktcheck" den Alltagstest.



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-



und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert

die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.



Dienstag, 15. November 2016 (Woche 46)/31.10.2016



WH-Vermerk bitte streichen, Beitrag ist Erstsendung!



22.00Hannes und der Bürgermeister



100 Jahre Obst- und Gartenbau / Seelenwanderung



Dienstag, 15. November 2016 (Woche 46)/31.10.2016



WH-Vermerk beachten! Erstsendedatum bitte streichen!



00.25Hannes und der Bürgermeister (WH) 100 Jahre Obst- und

Gartenbau / Seelenwanderung



Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,

svenja.trautmann(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.10.2016 - 12:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1418725

Anzahl Zeichen: 2950

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk

Stadt: Baden-Baden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung