Krimiserie "Fargo" mit Billy Bob Thornton startet in ZDFneo (FOTO)

(ots) -

Der schüchterne Versicherungsvertreter Lester Nygaard (Martin

Freeman) ist einer der Hauptcharaktere in der neuen ZDFneo-Krimiserie

"Fargo", die am Donnerstag, 3. November 2016, 23.00 Uhr, startet.

Lester wird nach Jahren noch immer von seinem ehemaligen Mitschüler

Sam Hess gemobbt. Nach einem Treffen mit ihm landet Lester mit

gebrochener Nase in der Notaufnahme. Dort kommt er mit Berufskiller

Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) ins Gespräch. Malvo bietet Lester

an, Sam Hess aus dem Weg zu schaffen. Da Lester das Angebot nicht

eindeutig ausschlägt, geht Killer Malvo davon aus, einen Auftrag

erhalten zu haben - wenig später tötet Malvo Sam Hess in einem

Striplokal.



Damit nicht genug: Während eines heftigen Streits erschlägt Lester

im Affekt seine verhasste Frau. Er weiß sich keinen anderen Rat und

bittet Malvo, ihm bei der Beseitigung der Leiche zu helfen.



In der Zwischenzeit untersucht Polizistin Molly Solverson (Allison

Tolman) den anderen Mordfall. Anhand von Zeugenaussagen kann sie

ermitteln, dass Lester im Krankenhaus mit dem Täter gesprochen haben

muss.



Die mit rund drei Dutzend Preisen überhäufte erste Staffel der

Serie basiert lose auf dem Spielfilm "Fargo - Blutiger Schnee" der

Brüder Ethan und Joel Coen aus dem Jahr 1996.



ZDFneo zeigt die zehn Folgen der ersten Staffel donnerstags als

Free-TV-Premiere. Nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo sind die

Folgen über die "funk"-App von ARD und ZDF online verfügbar:

https://www.funk.net/app



http://twitter.com/ZDFneo



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDFneo



Kommentare zur Pressemitteilung