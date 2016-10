BA-Presseinfo Nr. 44: Saison-Kurzarbeitergeld: Anzeigepflicht entfällt vollständig

(ots) - Bürokratieabbau erleichtert Verfahren bei

Ausfällen in der Schlechtwetterzeit



"Für Unternehmen, die berechtigt sind Saison-Kurzarbeitergeld zu

beziehen, wurde eine spürbare Erleichterung geschaffen", informiert

Raimund Becker, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA).



Bislang mussten die Unternehmen bei wirtschaftlich bedingten

Arbeitsausfällen wie Auftragsmangel eine Anzeige über den Beginn des

Ausfalles bei der Agentur für Arbeit stellen. Beruhte der

Arbeitsausfall auf der Witterung, war dies nicht notwendig.



"Mit der gesetzlichen Neuregelung ist die Anzeigepflicht nun

vollständig entfallen", so Becker. "Damit senkt man den

bürokratischen Aufwand und entlastet Unternehmen und

Arbeitsagenturen." Für den Bezug des Saison-Kurzarbeitergeldes

(Saison-KuG), egal durch welchen Ausfall verursacht, müssen künftig

nur noch die entsprechenden Abrechnungsunterlagen eingereicht werden.

Aufzeichnungen, die Gründe für die Arbeitsausfälle belegen, sind auch

weiterhin aufzubewahren.



Ausführliche Hinweise zum Saison-KuG und alle erforderlichen

Vordrucke sind im Internet unter www.arbeitsagentur.de > Unternehmen

/> Finanzielle Hilfen > Kurzarbeitergeld abrufbar.



Hintergrundinformation:



Das Saison-KuG kann von Dezember bis März für Betriebe des

Baugewerbes, des Dachdeckerhandwerks und des Garten- und

Landschaftsbaus in Anspruch genommen werden. In Betrieben des

Gerüstbaus beginnt die Schlechtwetterzeit am 01. November und endet

am 31. März. Diese Leistung sichert die Beschäftigung bei Ausfällen

durch Witterung oder Auftragsmangel. Die Neuregelung beruht auf dem

Inkrafttreten des "Gesetzes zur Stärkung der beruflichen

Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der

Arbeitslosenversicherung" (AWStG). Hier wurde die Regelung zur

Anzeige des Arbeitsausfalls beim Saison-KuG ersatzlos gestrichen (§



101 Abs. 7 SGB III).



Im Schlechtwetterzeitraum 2015/16 wurden bundesweit allein ca.

17.500 Anzeigen für Saison-KuG gestellt, die ab nun wegfallen und

Unternehmen wie Arbeitsagenturen entlasten.



