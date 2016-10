La Aurora 107 Cosecha 2006

Limitierte Jahrgangscigarre: Jeälter, je besser

(firmenpresse) - In der Welt der Premium Cigarren ist das Streben nach Perfektion ständig präsent - 107 Jahre Erfahrung in der Cigarrenfertigung bringen einen dabei sehr nah ans Ziel. Und dies hat die älteste Manufaktur der Dominikanischen Insel mit der La Aurora 107 auch bewiesen: 107 Jahre Handwerkskunst, das Know-how eines hochmotivierten Teams und beste Tabake führten zur Kreation dieser komplexen Longfiller Cigarre, die Zug für Zug ihre besondere Tabakmelange zur Entfaltung bringt.

Zum Herbst hat sich das Haus Arnold Andre für deutsche Aficionados noch ein ganz besonderes Schmuckstück gesichert: die La Aurora 107 Cosecha Edicion Limitida in zwei Formaten. Eine limitierte Jahrgangscigarre ausschließlich mit Tabaken des großartigen Erntejahres 2006. Von den weltweit 1.000 Kisten werden alleine in Deutschland je 250 fortlaufend nummerierte Kisten mit den Formaten Churchill und Robusto in Umlauf gebracht.

Hingucker ist das seidig glänzende ecuadorianische Havanna Deckblatt, welches eine Tabakmelange aus dominikanischen und nicaraguanischen Tabaken in der Einlage und dem brasilianischen Mata Fina-Umblatt harmonisch umschlossen hält. Hier verbinden sich fein abgestimmte Nuancen von Früchten, Kaffee und Schokolade und spritzige Citrusnoten zu einem eleganten Aromaerlebnis. Auch die La Aurora 107 Cosecha Edicion Limitida überzeugt mit einem komplexen, mittelschweren Körper - ein karibisches Genusserlebnis für besondere Momente.

Produktinformationen:

Deckblatt: HVA (Ecuador)

Umblatt: Mata Fina (Brasilien)

Einlage: Dominikanische Republik (Cibao Tal), Nicaragua

Preis je Cigarre 9,90 Euro (Churchill) und 9,50 (Robusto) Euro.

Inhalt je Cigarrenkiste 10 Stück.

Ausschließlich im gut sortierten Facheinzelhandel erhältlich.





